Panamá alcanza estándar global en educación superior

Exclusivo Suscriptores

En un mundo donde la educación superior se enfrenta a desafíos sin precedentes —como la transformación digital, nuevas demandas del mercado laboral y la evaluación de la calidad—, los reconocimientos internacionales son pruebas tangibles de excelencia, visión institucional y compromiso con la mejora continua. En ese sentido, Panamá acaba de dar un paso gigante en este escenario global: la Universidad del Istmo se ha convertido en la primera universidad de Centroamérica en recibir una acreditación institucional de cuatro estrellas Platinum Class por parte de la Education Quality Accreditation Agency (EQUAA).

Este reconocimiento no es menor, pues implica que una universidad panameña ha sido evaluada con los más altos estándares internacionales en materia de educación, obteniendo un resultado que la coloca a la par de las universidades más innovadoras del continente. Panamá ha apostado por la educación como pilar del desarrollo, por lo que este reconocimiento es motivo de orgullo para el país.

Este logro consolida una apuesta institucional orientada a construir excelencia académica con impacto real y valida un modelo educativo centrado en la innovación, la ética, la responsabilidad social y el pensamiento crítico.

La acreditación EQUAA (Education Quality Accreditation Agency) es una evaluación integral que analiza el cumplimiento de estándares internacionales en dimensiones clave como el modelo educativo, la gestión institucional, la infraestructura, el cuerpo docente y el impacto social. Alcanzar la categoría Platinum significa que la Universidad del Istmo cumple, de forma avanzada, con buenas prácticas globales comparables con las de instituciones líderes en América y Europa.

El proceso de evaluación incluyó una autoevaluación institucional profunda, revisiones de pares evaluadores internacionales y visitas al centro de estudios. Cada paso fue una oportunidad para contrastar lo que la universidad realiza con los estándares globales de calidad educativa. Haber alcanzado el nivel Platinum significa que cumple con prácticas comparables a las de universidades líderes de América, Europa y otras regiones del mundo.

Esta acreditación reafirma el valor del diploma, fortalece la proyección internacional de los estudiantes y genera mayor confianza entre empleadores, socios estratégicos y redes académicas. También ofrece nuevas posibilidades de cooperación con instituciones de otras regiones, amplía el acceso a redes globales de conocimiento y reafirma que los egresados están preparados para contribuir con pertinencia en entornos laborales y sociales altamente cambiantes. Para Panamá, representa un reconocimiento al talento de su gente y una oportunidad para consolidarse como un país que apuesta por una educación superior con visión de largo plazo y estándares de clase mundial.

La acreditación EQUAA marca el inicio de una nueva etapa , y Panamá cuenta con el potencial para convertirse en un referente regional de calidad educativa. Este reconocimiento es una prueba de lo que es posible cuando se trabaja con visión, responsabilidad y vocación transformadora.

En la Universidad del Istmo creemos que formar profesionales con visión global y sentido ético es uno de los aportes más significativos que una institución puede hacer por su país, y hoy reafirmamos que ese aporte puede nacer, crecer y consolidarse desde Panamá.

El autor es rector de la Universidad del Istmo.