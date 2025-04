Panamá ante la encrucijada fiscal: Urge repensar el sistema tributario

Exclusivo Suscriptores

La presión sobre las finanzas públicas panameñas se intensifica, lo que demanda una revisión profunda y urgente del sistema tributario. La reciente reforma de la Caja de Seguro Social (CSS), que exigirá al Ejecutivo una transferencia de $966 millones en 2025, se suma a las limitaciones impuestas por la Ley de Responsabilidad Fiscal. Este escenario plantea serios desafíos para alcanzar el déficit fiscal proyectado del 4.4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para el presente ejercicio fiscal.

El incumplimiento de la regla fiscal en 2025 podría tener consecuencias graves, acelerando la potencial pérdida del grado de inversión por parte de calificadoras de riesgo como Moody’s y Standard & Poor’s. Esta amenaza subraya la problemática estructural de los ingresos tributarios y su impacto en el equilibrio fiscal, reafirmando la ineludible necesidad de una reforma integral del sistema tributario.

El Balance del Sector Público No Financiero (SPNF) de 2024 ya evidenciaba la urgencia de esta reingeniería, con ingresos tributarios que alcanzaron los $5,786 millones, generando un desequilibrio de -7.4 % del PIB en el cumplimiento de la regla fiscal. Este déficit impulsa la necesidad de aumentar la recaudación para viabilizar el ambicioso Plan de Inversiones Públicas del Plan Estratégico de Gobierno.

Un análisis comparativo revela la magnitud del reto. Según el Informe de Estadísticas Tributarias en América Latina y el Caribe 2024 de la OCDE, los ingresos tributarios en Panamá representan un promedio del 8.4 % del PIB en los últimos cinco años. Este porcentaje se sitúa significativamente por debajo de la media ponderada de la región, una brecha atribuible a los elevados niveles de gastos tributarios y la evasión fiscal.

Para revertir esta situación, es imperativo rediseñar la estructura impositiva. El Dr. César García Novoa acertadamente señala que un sistema tributario efectivo trasciende la mera acumulación de impuestos, requiriendo una «lógica interna inspirada por la justicia tributaria». Este debate sobre la lógica interna es crucial para ampliar la base tributaria y fortalecer la arquitectura tributaria del país.

En esta línea, el informe Mirrlees, “Reforming the Tax System for the 21st Century”, aboga por la implementación de la “racionalidad de la tributación” y las características objetivas de un sistema tributario ideal, utilizando la metodología del “Tax by Design”. Si bien reconoce la posibilidad de teorizar sobre un sistema fiscal óptimo, el informe subraya la importancia de que cada Estado conserve la libertad para implementar los consensos necesarios en la distribución de la carga tributaria.

La promoción de un consenso para rediseñar el sistema tributario panameño se vuelve, por lo tanto, una necesidad apremiante, no solo por la insuficiencia actual de los ingresos para el funcionamiento estatal. El contexto internacional de la desglobalización exige una revisión de la adopción de estándares fiscales promovidos por organismos como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, con el objetivo de proteger las finanzas públicas y pensar más allá de los esquemas tradicionales.

Repensar el sistema tributario panameño representa una oportunidad fundamental para establecer las bases de un modelo de crecimiento económico sostenible. La encrucijada fiscal apenas comienza, y la capacidad de los diversos actores para alcanzar acuerdos definirá la construcción de un sistema tributario que beneficie al conjunto de la sociedad panameña.