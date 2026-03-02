Panamá ante la escalada entre Estados Unidos e Irán y el riesgo de una crisis prolongada

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La reciente escalada entre Estados Unidos e Irán, marcada por la muerte de un líder iraní, ha elevado la tensión en Medio Oriente a un nivel que trasciende la rivalidad bilateral. No se trata solo de un episodio más en una historia de confrontaciones, sino de un punto de inflexión que podría alterar de forma duradera el equilibrio energético y comercial global.

En este contexto, vuelve a cobrar relevancia un escenario que hace meses parecía remoto, pero plausible: el cierre del estrecho de Ormuz. Esta franja marítima, única salida del Golfo Pérsico hacia el océano Índico, canaliza aproximadamente el 20% del consumo mundial de petróleo. Cualquier interrupción, aunque sea parcial o temporal, tendría efectos inmediatos sobre los precios internacionales del crudo, el gas natural licuado y los costos del transporte marítimo.

Aunque Panamá está geográficamente distante del conflicto, no está aislado de sus consecuencias. Nuestra economía está profundamente vinculada al comercio internacional y, sobre todo, al funcionamiento eficiente del Canal de Panamá, eje logístico del hemisferio y pieza clave del tránsito interoceánico.

Es cierto que el Canal no es la principal ruta para el petróleo crudo proveniente de Medio Oriente, cuyo flujo se dirige mayoritariamente hacia Asia o Europa por el Canal de Suez o rutas directas. Sin embargo, sí participa de manera estratégica en el tránsito de productos refinados, gas natural licuado y otros bienes cuya dinámica depende de la estabilidad energética global. Un shock petrolero derivado de una confrontación prolongada entre Washington y Teherán afectaría los costos operativos de las navieras, presionaría los fletes y alteraría las rutas comerciales.

El impacto sería múltiple. En primer lugar, el encarecimiento del combustible incrementaría los costos de operación de los buques que transitan por el Canal, reduciendo márgenes y potencialmente desincentivando algunos tránsitos. En segundo lugar, la incertidumbre política podría motivar a ciertas navieras a rediseñar sus rutas, privilegiando trayectos alternativos, aun cuando resulten más largos y costosos, como medida de mitigación de riesgos.

Si el conflicto se prolonga, las consecuencias podrían ser acumulativas. Una caída sostenida en el número de tránsitos afectaría los ingresos por peajes, impactando directamente a la Autoridad del Canal y, en cadena, a la economía nacional. Sectores como la logística portuaria, las zonas francas y los servicios conexos experimentarían una desaceleración. Además, Panamá, con limitada capacidad de almacenamiento energético estratégico, quedaría expuesto a variaciones abruptas en los precios internacionales.

En este escenario, la clave no es la reacción coyuntural, sino la coherencia estratégica. Panamá debe reafirmar con firmeza el principio que ha defendido históricamente: la neutralidad. Así como proclamamos y garantizamos la neutralidad del Canal, también debemos proyectar una política exterior prudente, equilibrada y orientada a la estabilidad. La credibilidad internacional del Canal descansa no solo en su eficiencia técnica, sino en la confianza de que opera al margen de disputas geopolíticas.

Mantener esa neutralidad no implica indiferencia. Significa fortalecer nuestra diplomacia energética, diversificar socios comerciales, ampliar capacidades de almacenamiento y continuar modernizando la infraestructura canalera para hacerla más competitiva y resiliente frente a crisis externas.

El conflicto entre Estados Unidos e Irán puede evolucionar hacia múltiples escenarios, desde una desescalada negociada hasta una confrontación indirecta prolongada. Cuanto más se extienda en el tiempo, mayores serán las distorsiones en los mercados energéticos y logísticos, y más profundas las repercusiones para economías abiertas como la panameña.

Panamá no participa en esta disputa, pero tampoco puede ignorarla. Nuestra mejor defensa frente a un mundo cada vez más inestable es la planificación estratégica, la prudencia diplomática y la reafirmación de aquello que constituye nuestra mayor fortaleza: un Canal neutral, confiable y abierto al comercio mundial.

El autor es estratega en tecnología, innovación y transformación digital.