Panamá ante un mundo incierto: libertad económica como ventaja estratégica

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En momentos de incertidumbre global, los países pequeños tienen dos opciones: cerrarse al miedo o abrirse a las oportunidades. La historia demuestra que las naciones que prosperan no son necesariamente las más grandes o las más ricas en recursos naturales, sino aquellas que comprenden cómo aprovechar su posición estratégica mediante instituciones abiertas, comercio y libertad económica.

Panamá ha sido, durante más de un siglo, un ejemplo de cómo la geografía puede convertirse en prosperidad cuando se combina con reglas claras y apertura al mundo. El Canal de Panamá no es solo una obra de ingeniería; es una plataforma logística que conecta economías, reduce costos de transporte y facilita el intercambio global. Por esta vía transita aproximadamente el 6% del comercio marítimo mundial, lo que demuestra la relevancia estratégica del país dentro de la economía global.

Hoy, el comercio mundial atraviesa uno de sus momentos más delicados en décadas. Tensiones geopolíticas en rutas energéticas clave, como el Estrecho de Ormuz, recuerdan lo frágil que puede ser el sistema que sostiene el flujo de energía y mercancías alrededor del planeta. Cerca del 20% del petróleo que se comercializa en el mundo pasa por ese estrecho, por lo que cualquier conflicto o interrupción tiene efectos inmediatos en precios, mercados y cadenas de suministro.

En ese contexto, Panamá posee una ventaja poco discutida en el debate público: su capacidad para convertirse en un centro aún más relevante para el comercio, la energía y la logística global. No se trata únicamente de tránsito marítimo, sino de servicios financieros, almacenamiento, redistribución y, eventualmente, infraestructura energética.

Una idea que ha surgido en distintos círculos estratégicos es la posibilidad de desarrollar infraestructura energética que conecte océanos o facilite el transporte de recursos, como gas o combustibles, mediante sistemas logísticos más eficientes. Un proyecto de este tipo —sea un corredor energético, infraestructura de almacenamiento o incluso un futuro gasoducto regional— solo sería viable bajo una condición fundamental: confianza institucional.

Aquí es donde la filosofía de la libertad económica aporta una perspectiva útil al debate nacional. El desarrollo económico sostenible no surge de la planificación centralizada ni de grandes burocracias, sino de instituciones que permitan a las personas invertir, innovar y competir libremente. Países que han entendido esto —desde Singapur hasta Estonia— han demostrado que la estabilidad jurídica, la baja intervención estatal y el respeto a la propiedad privada generan ecosistemas donde el capital global encuentra refugio y oportunidades.

Panamá ya posee varios de esos atributos. Su economía abierta, su sistema dolarizado y su tradición comercial han permitido que el país se convierta en un nodo financiero y logístico para América Latina. Sin embargo, mantener y ampliar esa posición requiere resistir una tentación constante en la política: la de regular en exceso, gravar la inversión o introducir incertidumbre institucional.

Cuando el mundo enfrenta tensiones energéticas, guerras comerciales y conflictos geopolíticos, los inversionistas buscan algo muy simple: seguridad y reglas claras. Un país pequeño que ofrezca esas condiciones puede atraer proyectos que transformen su economía durante décadas.

Desde esta perspectiva, el rol del Estado no es dirigir la economía ni escoger ganadores y perdedores. Su función es mucho más simple, pero también más exigente: garantizar el Estado de derecho, proteger la propiedad privada y permitir que los mercados descubran oportunidades.

Si Panamá logra mantener ese equilibrio, puede beneficiarse enormemente de las transformaciones que hoy sacuden al comercio global. Nuevas rutas logísticas, centros energéticos, servicios financieros especializados y plataformas tecnológicas podrían consolidar al país como uno de los nodos más importantes del hemisferio.

La historia económica demuestra que los grandes avances suelen surgir en momentos de cambio. Para Panamá, el desafío no es reinventarse, sino profundizar aquello que ya ha demostrado funcionar: apertura, libertad económica y vocación global.

En un mundo cada vez más fragmentado, esas ideas no son solo principios filosóficos. Son, también, una estrategia de desarrollo.

El autor es amigo de la Fundación Libertad.