Panamá, Colombia y el Congreso Anfictiónico

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El libertador Simón Bolívar eligió a Panamá por su posición estratégica para celebrar, en 1826, el Congreso Anfictiónico: una asamblea diplomática con el fin de unificar las nuevas repúblicas hispanoamericanas en una sola confederación y fortalecer la unión, el liderazgo geopolítico, la seguridad transfronteriza, la sinergia logística, productiva, económica y ambiental, entre otros temas de confraternización histórica.

Misión visionaria del libertador que el embajador de Colombia en Panamá, Fabio A. Mariño Vargas, ha reivindicado para celebrar el bicentenario de dicho Congreso mediante la realización de eventos pedagógicos y conversatorios en universidades, organizaciones sociales y gremios culturales de diferentes ciudades, bajo la sugestiva etiqueta de Un Café con Bolívar.

Los dos países están en deuda con proyectos tan trascendentales e insoslayables como la interconexión eléctrica, fundamental para la seguridad energética y la transición hacia energías limpias. Colombia y Venezuela también avanzan en estos vínculos y en la creación de una zona binacional de integración fronteriza que reivindique el sueño bolivariano. Panamá podría participar y obtener beneficios mutuos.

Lo acontecido recientemente con la crisis migratoria del Darién, en la frontera colombo-panameña, constituye un indicador vergonzoso y perverso, cuya tragedia se extendió a Centroamérica hasta estrellarse contra el muro entre México y Estados Unidos. El Darién es un paraíso biodiverso perteneciente a la ecorregión de bosques húmedos tropicales del Chocó-Darién, con riquezas y posibilidades extraordinarias para progresar y conservar mediante programas sostenibles de integración y seguridad, incluyendo el turismo ecológico y étnico, además del combate al narcotráfico.

El Corredor Marino del Pacífico Este Tropical (CMAR) fue creado en 2004 por Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador para la protección y manejo sostenible de los recursos marinos y costeros, mediante estrategias regionales conjuntas con apoyo de la sociedad civil, organismos no gubernamentales y cooperación internacional.

Tiene una extensión de 643,586 km², equivalente a un área ocho veces superior a la superficie continental de Panamá, y alberga más de 2,600 especies de flora y fauna, muchas en peligro de extinción. Constituye uno de los últimos refugios planetarios de ecosistemas marinos que aún no han sido devastados por la pesca ilegal internacional. Conecta el Santuario de Flora y Fauna de Malpelo y el Parque Nacional Gorgona, en Colombia, con el Parque Nacional Coiba, en Panamá, a través de corrientes marinas por donde transitan poblaciones migratorias de atunes, marlines, ballenas, tiburones martillo, tortugas y aves, entre otros representantes de la biodiversidad marina. Estas “migravías” o corredores biodiversos conectan además con las islas Galápagos y, en el otro extremo, con la isla del Coco, en Costa Rica. Se calcula que el corredor genera aproximadamente 3 mil millones de dólares anuales en turismo de naturaleza y pesca responsable y deportiva.

El libertador Simón Bolívar nunca imaginó tanta desidia frente a un patrimonio natural de semejante magnitud. Por ello, corresponde a los gobiernos nacionales honrar y materializar sus ideales integracionistas. Panamá y Colombia deben fortalecer sus lazos de hermandad mediante iniciativas urgentes y necesarias que representen beneficios estratégicos para ambos países. El más reciente conversatorio de Un Café con Bolívar fue realizado con el Sindicato de Periodistas de Panamá.

El autor es ecólogo y escritor.