Panamá-Colón: megalópolis logística

La provincia de Colón ha sido, históricamente, una de las zonas con mayor potencial estratégico de la República de Panamá. Sin embargo, ese potencial ha sido desaprovechado de manera repetitiva por el gobierno central, muchas veces condicionado por intereses particulares que frenan decisiones estructurales de largo alcance. Mientras se privilegian agendas coyunturales o concentradas en la capital, Colón continúa esperando una visión integral que transforme su capacidad logística en motor real de crecimiento nacional.

Colón no es cualquier territorio. Alberga el principal nodo comercial del hemisferio occidental a través de la Zona Libre de Colón, cuenta con puertos de clase mundial en el Atlántico, conexión directa al Canal de Panamá y una ubicación geográfica privilegiada que la convierte en puente natural entre continentes. A ello se suma la cercanía inmediata con la ciudad capital. Pocas regiones en América Latina concentran en tan reducido espacio semejante infraestructura logística.

No obstante, en lugar de articular una política de Estado que consolide a Colón como plataforma de desarrollo nacional, las decisiones han sido fragmentadas, desarticuladas y, en ocasiones, subordinadas a intereses particulares. La falta de inversión sostenida en renovación urbana, seguridad integral, conectividad eficiente y desarrollo social ha generado un contraste doloroso entre el potencial económico y la realidad cotidiana de muchos de sus habitantes.

El desaprovechamiento es repetitivo. Se anuncian planes, se inauguran proyectos aislados, pero no se ejecuta una estrategia integral que vincule logística, industria, comercio, vivienda, turismo y tecnología. Se actúa de forma reactiva y no estructural. Esta ausencia de planificación sostenida limita la posibilidad de convertir a Colón en el complemento natural de la capital, cuando lo lógico sería integrar ambas ciudades bajo una visión común.

La consolidación de la ciudad de Panamá y Colón como una megalópolis logística no es una idea utópica; es una consecuencia natural de su ubicación y conectividad. La ciudad de Panamá concentra servicios financieros, administrativos y corporativos. Colón concentra puertos, comercio internacional y proximidad directa al tránsito marítimo global. Integrar ambos polos mediante infraestructura moderna, transporte eficiente y planificación territorial coordinada generaría economías de escala significativas.

Un corredor logístico fortalecido entre ambas ciudades impulsaría el desarrollo de parques industriales, centros de innovación, zonas de valor agregado y servicios especializados en comercio internacional. El impacto en el producto interno bruto sería notable: mayor atracción de inversión extranjera directa, generación de empleo formal, ampliación de la base tributaria y diversificación económica.

Sin embargo, cuando prevalecen intereses particulares sobre la visión país, se posterga el desarrollo integral. Se protege el statu quo, se limita la competencia, se ralentizan reformas necesarias y se desaprovechan oportunidades globales. En un mundo donde las cadenas de suministro buscan eficiencia y resiliencia, Panamá tiene la oportunidad histórica de consolidarse como epicentro logístico regional. Pero esa consolidación requiere integrar plenamente a Colón en la ecuación estratégica.

Impulsar el desarrollo de Colón no es un favor a una provincia; es una inversión nacional. Significa reconocer que el crecimiento sostenible del país depende de potenciar sus ventajas comparativas reales. Convertir el eje Panamá–Colón en una megalópolis logística moderna implicaría planificación urbana coordinada, incentivos industriales inteligentes, seguridad jurídica sólida y una política pública alineada con el interés colectivo.

La repetición del abandono estratégico solo profundiza brechas sociales y limita el crecimiento nacional. En cambio, una decisión firme de articular ambas ciudades como un solo sistema económico ampliado podría transformar la estructura productiva del país. El potencial está allí. La infraestructura básica ya existe. Lo que falta no es geografía ni capacidad; es voluntad política para priorizar el interés nacional por encima de intereses particulares y entender que el futuro del producto interno bruto panameño pasa, inevitablemente, por el desarrollo integral de Colón.

La autora es abogada.