Panamá como eje estratégico para estabilizar el flujo energético mundial

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El mundo está entrando en una etapa de inestabilidad energética que no debe subestimarse.

Las tensiones en regiones críticas han dejado al descubierto una debilidad estructural del sistema global: es eficiente, pero frágil. Cuando ocurre una disrupción, los efectos son inmediatos. Suben los costos, se altera el comercio y la incertidumbre se propaga con rapidez.

Nuestro país no está aislado de esa realidad.

No se trata de si el impacto llegará o no. Se trata de cómo lo enfrentamos.

En ingeniería, cuando un sistema recibe una carga repentina, no siempre se puede eliminar, pero sí distribuir en el tiempo. Al reducir el pico, el sistema se estabiliza.

Ese mismo principio se aplica a la logística global.

Hoy, las cadenas energéticas funcionan con alta eficiencia, pero con poca flexibilidad. Las rutas son largas, los tiempos rígidos y los puntos de respuesta limitados. Cuando ocurre una interrupción, el sistema tiene poca capacidad de reacción inmediata.

Panamá ya cumple un rol esencial al garantizar el tránsito seguro de embarcaciones entre océanos. Sobre esa base, existe una oportunidad adicional: convertir al país en un punto de disponibilidad energética.

No para reemplazar el sistema actual, sino para reforzarlo.

El país puede convertirse en un lugar donde la energía —gas natural, petróleo y derivados— se posicione estratégicamente, lista para ser despachada según la demanda.

Existe, además, una vulnerabilidad que pocas veces se discute. Economías altamente desarrolladas como Japón y Corea del Sur cuentan con amplias reservas de petróleo, pero su margen en gas natural —clave para la generación eléctrica— es mucho más limitado.

No pueden almacenar todo. Es una limitación real.

Eso significa que la seguridad energética no se juega en meses. Se juega en semanas.

Esa limitación no es menor.

Si economías como Japón o Corea del Sur enfrentan una restricción en gas natural, el impacto no se queda en Asia.

Se traslada al mundo.

Se afecta la producción, se tensan las cadenas de suministro y reaccionan los mercados financieros.

La seguridad del gas natural en estos países es, en la práctica, un factor de estabilidad para la economía global.

Aquí entra un punto crítico.

Hoy, cuando un país necesita gas natural, no basta con el transporte marítimo. Antes de que el buque zarpe, existe un proceso de asignación, coordinación y recarga en los puertos de origen que puede tomar entre diez y veinte días.

Ese tiempo es estructural.

No se elimina con eficiencia operativa.

Si el suministro ya está posicionado en este punto estratégico, ese tiempo desaparece.

El tránsito hacia Asia sigue existiendo —típicamente del orden de tres semanas—, pero la diferencia es fundamental: ya no se espera por disponibilidad, se opera sobre inventario existente.

No es lo mismo comenzar un proceso que ejecutar una respuesta.

Ese cambio reduce presión, reduce costos y, sobre todo, reduce incertidumbre.

Porque el impacto no es solo logístico.

Es financiero.

Es psicológico.

Los mercados reaccionan al miedo. La incertidumbre detiene la inversión, retrasa decisiones y altera cadenas comerciales completas. Cuando un país no puede garantizar su suministro energético, sus clientes empiezan a buscar alternativas.

No necesariamente por precio.

Por seguridad.

En ese contexto, contar con energía previamente posicionada no es un gasto innecesario. Es una garantía.

Y esto no requiere una escala masiva para comenzar.

Un esquema inicial con tres o cuatro metaneros posicionados estratégicamente en el país puede funcionar como un buffer flotante capaz de responder de inmediato ante una disrupción.

No sustituye el sistema global.

Lo estabiliza.

Y, con el tiempo, puede evolucionar hacia un modelo permanente.

Hay, además, una realidad que no se puede ignorar.

Incluso en escenarios de estabilidad, las rutas energéticas seguirán siendo sensibles. La incertidumbre no desaparece. Solo cambia de forma.

Por eso, la seguridad energética moderna no puede depender de un solo punto.

Necesita redundancia.

Este país puede ofrecer eso.

No solo como un nodo logístico, sino como un punto de confianza.

Eso abre una oportunidad clara.

El país puede convertirse en un espacio donde la energía no solo transita, sino donde se gestiona, se posiciona y se asegura.

Para economías como Japón o Corea del Sur, el costo de garantizar disponibilidad es pequeño frente al impacto de la incertidumbre.

Para nosotros, ese mismo flujo representa inversión, actividad económica, generación de empleo y entrada constante de capital.

El país es pequeño. Puede manejarlo.

Y lo que para grandes economías es un costo manejable, aquí representa una oportunidad significativa.

Además, no se trata de un proyecto a largo plazo.

Con acuerdos claros entre proveedores —particularmente de Estados Unidos—, operadores logísticos y países consumidores, este sistema puede comenzar a operar en cuestión de semanas.

No hay que inventar nada.

Solo hay que organizar lo que ya existe.

En un mundo cada vez más incierto, la resiliencia está empezando a ser más valiosa que la eficiencia.

El sistema global no necesita necesariamente más rutas.

Necesita mejores puntos de control.

Panamá puede ser uno de ellos.

El autor es ingeniero electromecánico.