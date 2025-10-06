Panamá: ¿Cuándo tendremos un Dios agricultor?

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá tiene un privilegio que pocos países poseen: la mejor ubicación geográfica del hemisferio occidental y el hub logístico más importante de las Américas. Pero mientras el Canal mueve mercancías, nuestra agricultura sigue atrapada en un modelo de consumo interno, bajo subsidios que premian la ineficiencia, con productos que no cumplen estándares internacionales y con un mercado demasiado pequeño para sostener a los productores.

El resultado: Panamá exporta 10 veces menos que Costa Rica y está muy lejos de Perú, que pasó de la subsistencia a exportaciones por más de 8 mil millones de dólares, proyectando 15 mil millones este año.

La agricultura panameña depende del pequeño mercado local, cuando puede ser una potencia mundial en este sector. La pregunta es inevitable: ¿qué estamos esperando para transformar nuestra agricultura y logística en un puerto global de alimentos?

Un “Rotterdam agroalimentario” en Panamá

Holanda demostró que no es necesario tener grandes extensiones de tierra para convertirse en una potencia alimentaria: basta con visión estratégica, tecnología y un puerto que centralice productos de todas partes. El Puerto de Rotterdam es hoy el mayor punto de entrada y salida de alimentos de Europa.

Panamá puede replicar ese modelo con una ventaja adicional: su posición en el centro del continente le permite acopiar alimentos de todas las estaciones, recibiendo frutas y hortalizas del hemisferio sur en verano y del hemisferio norte en invierno, para luego redistribuirlos hacia Asia, Europa y Norteamérica.

Un Puerto de Alimentos en Panamá sería:

Un centro de acopio y almacenamiento refrigerado de productos agrícolas.

Un hub de procesamiento, empaque y transformación agroindustrial.

Un punto de exportación con acceso inmediato a mercados globales vía el Canal, puertos y aeropuertos.

Una plataforma que beneficiaría directamente al productor panameño, quien al llevar sus productos al puerto tendría acceso garantizado a compradores internacionales.

Ejes estratégicos para el “milagro agroalimentario panameño”

Construir el Puerto de Alimentos: Iniciar un proyecto con Holanda y operadores logísticos internacionales para replicar el modelo Rotterdam en Panamá. Integrar puertos marítimos, aeropuertos y zonas francas. Fortalecer la producción nacional: Capacitar a los agricultores panameños para cumplir con estándares internacionales. Incentivar cultivos de alto valor y nicho (cacao fino, piña, mango, productos orgánicos). Pasar del subsidio a la competitividad: Convertir subsidios en un fondo de modernización tecnológica y certificación. Integrar cadenas de valor: Asegurar que los pequeños productores panameños puedan colocar sus cosechas en el Puerto de Alimentos, accediendo a mercados que de otra forma serían inaccesibles. Crear la marca “AgroPanamá”: Asociada a calidad, inocuidad y sostenibilidad.

En términos de exportaciones agrícolas, Panamá está considerablemente rezagado en comparación con otros países de la región. Mientras que Panamá exporta alrededor de 600 millones de dólares en productos agrícolas, Costa Rica alcanza los 6,000 millones, superando a Panamá por 10 veces. Por otro lado, Perú, que ha logrado transformar su sector agrícola, proyecta exportaciones de 8,000 millones de dólares en 2024 y espera alcanzar los 15,000 millones.

Comparativo de Exportaciones Agrícolas (2024)

Mensaje final

El agricultor panameño no debe vivir de subsidios, sino de mercados. Panamá tiene la oportunidad de convertirse no solo en un exportador, sino en el hub agroalimentario del hemisferio, replicando el modelo de Rotterdam con una ventaja única: la posibilidad de centralizar productos de todas las estaciones del año, gracias a su posición estratégica en el continente.

Así como el Canal convirtió a Panamá en un hub marítimo, el Puerto de Alimentos puede convertirnos en el gran centro agroexportador de las Américas.

El reto no es climático ni geográfico; es político y estratégico. La pregunta que debemos hacernos es simple: ¿queremos seguir siendo un país que importa alimentos, o queremos que “Dios también sea agricultor en Panamá”?

El autor es exdirector de La Prensa.