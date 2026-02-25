Panamá: de la agricultura de subsistencia a la agricultura de precisión exportadora

Exclusivo Suscriptores

Señor Presidente, señores dirigentes políticos, representantes de la banca, inversionistas y actores del sector agropecuario:

Panamá no superará la agricultura de subsistencia con subsidios permanentes ni con políticas aisladas.

La única salida estructural, económica y socialmente sostenible es la transición hacia la agricultura de precisión orientada a la exportación.

¿Qué es agricultura de precisión?

La agricultura de precisión es un modelo productivo basado en ciencia, datos y tecnología aplicada a cada hectárea cultivada.

No es sembrar más; es sembrar mejor.

Implica:

Análisis científicos de suelo para aplicar fertilizantes exactos.

Sensores de humedad que optimizan el uso del agua.

Riego tecnificado que reduce desperdicio hasta en 30–40%.

Aplicación focalizada de plaguicidas y agroquímicos, reduciendo costos entre 10% y 25%.

Monitoreo satelital y uso de drones.

Trazabilidad digital para cumplir estándares internacionales.

En la agricultura de subsistencia se cultiva por tradición.

En la agricultura de precisión se cultiva por información.

Productividad y rentabilidad por hectárea

En arroz tradicional, los rendimientos regionales oscilan entre 4 y 6 toneladas por hectárea.

Con agricultura de precisión, estos pueden incrementarse entre 15% y 30%, reduciendo al mismo tiempo insumos innecesarios.

En maíz, la aplicación exacta de fertilizantes y manejo de datos mejora estabilidad y márgenes financieros.

En hortalizas tecnificadas, los ingresos por hectárea pueden multiplicar varias veces los cultivos extensivos tradicionales, especialmente cuando se accede a mercados de exportación.

Países como Chile, Perú y Costa Rica han demostrado que la tecnificación orientada a la exportación genera crecimiento sostenido. Brasil convirtió la ciencia agrícola en política de Estado.

El ejemplo más contundente es Países Bajos, con un territorio menor al panameño, pero convertido en uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo gracias a agricultura de precisión e integración logística a través del Puerto de Róterdam.

Panamá posee una ventaja aún mayor: conectividad marítima global a través del Canal de Panamá, puertos en ambos océanos y conectividad aérea estratégica.

Tres pasos para la transformación

Integración científica y universitaria. Las universidades panameñas y la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación deben liderar investigación aplicada, formación técnica y transferencia tecnológica en agricultura de precisión. Alianza financiera estratégica: La banca debe reconocer que la agricultura de precisión reduce riesgo mediante datos, control de costos y mayor previsibilidad productiva. Orientación exportadora decidida: Panamá no puede producir solo para cuatro millones de habitantes. Debe integrarse al mercado global de miles de millones de personas que demandan alimentos diariamente.

Juventud y futuro

La agricultura de precisión convierte al agricultor en empresario tecnificado. Genera oportunidades para una juventud formada en agronomía avanzada, tecnología y comercio internacional.

Conclusión

O transitamos de la agricultura de subsistencia a la agricultura de precisión exportadora, o seguiremos perdiendo juventud, productividad y cohesión social.

Panamá es un país de oportunidades extraordinarias. No podemos seguir viéndonos el ombligo cuando el mundo pasa frente a nuestros puertos cada día.

La agricultura de precisión no es una moda. Es la condición mínima para competir en el siglo XXI.

El mercado mundial de alimentos es permanente. Mientras exista humanidad, existirá demanda.

El reto no es técnico. El reto es de visión.

El momento es ahora.

El autor es exdirector de La Prensa