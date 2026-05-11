Panamá despierta y reclama su lugar entre las grandes naciones

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay países que avanzan por inercia y países que deciden reinventarse. Panamá pertenece a la segunda categoría. Somos un territorio pequeño, pero con una fuerza geográfica, humana y simbólica que pocos lugares del mundo poseen. Desde el aire, el istmo parece una mano tendida entre dos océanos; desde el suelo, es un mosaico de culturas, selvas, puertos, montañas, rascacielos y costas que se abren al mundo como un libro aún por escribir.

Hoy, cuando el Canal vuelve a operar a plena capacidad y la economía retoma su ritmo, con un crecimiento cercano al 3%, Panamá tiene la oportunidad histórica de imaginarse a sí misma como un país que no solo crece, sino que crece con sentido. Un país que entiende que el desarrollo no es una carrera, sino una arquitectura: una obra que se diseña, se ordena y se construye con visión de futuro.

Un país que se piensa desde el territorio

El Panamá que soñamos comienza por reconocer que el territorio no es un mapa, es un organismo vivo. Las ciudades no pueden seguir expandiéndose sin brújula, sin densidades claras, sin proteger sus ríos, sin planificar su movilidad. El ordenamiento territorial, ese instrumento tantas veces postergado debe convertirse en la columna vertebral del país que queremos.

Imaginemos ciudades donde la vivienda esté cerca del empleo, donde los corredores verdes conecten barrios, donde la movilidad activa sea posible, donde las quebradas se transformen en parques lineales y no en amenazas. Imaginemos un país donde cada expansión urbana responda a un plan, no a la improvisación.

Aprender de quienes ya lo lograron

Medellín y Bogotá lo entendieron hace décadas. Sus Unidades de Actuación Urbanística (UAU) demostraron que el suelo puede gestionarse de manera transparente, que los desarrolladores pueden ganar y las comunidades también, que el espacio público puede multiplicarse y convertirse en el corazón de la vida urbana.

Medellín creó más de 30 millones de m² de espacio público nuevo; Bogotá transformó barrios enteros con proyectos integrales que mezclan movilidad, vivienda, parques y cultura.

Panamá puede adaptar ese modelo a su realidad. No para copiarlo, sino para panameñizarlo desde su geografía tropical, su diversidad cultural y su vocación logística.

El sueño posible: Panamá como modelo global de desarrollo sostenible

La arquitectura verde forma parte del país que queremos, el mundo avanza hacia ciudades que respiran. Singapur convirtió la arquitectura verde en su marca global. Costa Rica hizo de la naturaleza su principal activo económico. Chile y Colombia integraron parques, corredores ecológicos y movilidad sostenible como parte de su identidad urbana.

Panamá tiene todo para liderar esta tendencia: selvas, costas, biodiversidad, clima, talento y una creciente conciencia ambiental. La arquitectura verde no es un lujo; es una estrategia económica. Atrae turismo, inversión, innovación y calidad de vida.

Un país conectado con el mundo

Pocos territorios tienen la suerte de Panamá: puertos en ambos océanos, un canal que mueve el comercio global, zonas económicas especiales, un hub aéreo que conecta a más de 80 destinos y una red de fibra óptica que atraviesa el istmo como una autopista digital.

Si sumamos a esto una apuesta decidida por industrias de alto valor, como los semiconductores, la manufactura avanzada y los centros de datos, Panamá puede convertirse en un país líder en tecnología y logística, un punto de encuentro entre Asia, América y Europa.

Playas, retiro y calidad de vida

El país que soñamos también es un país amigable. Un país donde las playas no se privaticen, donde el turismo sea sostenible, donde los jubilados del mundo encuentren un lugar seguro, cálido y accesible para vivir. Un país donde la belleza natural no se destruya, sino que se convierta en motor de bienestar.

Panamá en el concierto de las naciones

Un país democrático, neutral, estable y abierto al mundo. Un país que no solo participa en la economía global, sino que la lidera desde su escala. Un país que entiende que el salto al primer mundo no se mide en rascacielos, sino en instituciones sólidas, ciudades bien planificadas, espacios públicos vivos y oportunidades para todos.

¡Ese país es posible. Ese país está al alcance. Ese país comienza por imaginarlo!

El autor es exministro de Vivienda y estudiante de la Maestría en Ordenamiento Territorial para el Desarrollo Sostenible de la Universidad de Panamá.