Panamá e Israel: 78 años de cooperación, amistad y visión compartida

Exclusivo

Hoy, 18 de junio de 2026, conmemoramos un hito histórico en las relaciones entre Panamá e Israel. Hace 78 años, el 18 de junio de 1948, apenas cinco semanas después de que David Ben-Gurión proclamara la independencia del Estado de Israel, el Órgano Ejecutivo de la República de Panamá, mediante la Resolución N.° 1856, reconoció al recién creado Estado de Israel “como Estado soberano, plenamente investido de la personalidad internacional”. Con esta decisión histórica, Panamá se convirtió en uno de los primeros países del mundo en reconocer al naciente Estado israelí y desde entonces, las relaciones diplomáticas, de cooperación y amistad han sido estrechas y se han fortalecido a través de los años.

Quiero mencionar el papel trascendental que desempeñó la figura de Eduardo Morgan Álvarez, representante de Panamá ante la Comisión de las Naciones Unidas encargada de implementar la Resolución de Partición, quien además de un voto afirmativo, facilitó la salida de refugiados judíos detenidos en Chipre y desplegó esfuerzos diplomáticos para persuadir a otros países a respaldar la creación del Estado de Israel. Su actuación es un legado que merece ser recordado por las generaciones presentes y futuras, tanto de Israel como de Panamá.

A lo largo de casi ocho décadas, Panamá e Israel han construido una relación sólida, respetuosa, diversa y basada en valores compartidos como la democracia y la ayuda mutua.

La cooperación bilateral ha generado beneficios tangibles para ambos países. Más de mil profesionales panameños han tenido la oportunidad de capacitarse en Israel, a través de la Agencia Israelí de Cooperación Internacional para el Desarrollo (MASHAV), en áreas como agricultura, manejo eficiente del agua, salud, liderazgo juvenil, educación, innovación, ciberseguridad, desarrollo comunitario, entre otros.

Este intercambio valioso de conocimiento y experiencias entre Israel y Panamá ha contribuido al fortalecimiento de instituciones panameñas y al desarrollo de proyectos que impactan positivamente la vida de miles de ciudadanos en las distintas comunidades del país.

En el ámbito de la salud, médicos y especialistas panameños continúan perfeccionando sus conocimientos en centros hospitalarios israelíes reconocidos internacionalmente, trayendo a su regreso, habilidades que fortalecen el sistema de salud panameños. De igual manera, la colaboración científica y académica abre nuevas oportunidades para que universidades e instituciones de investigación trabajen conjuntamente en beneficio de las nuevas generaciones.

La relación económica también ha experimentado importantes avances. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Panamá e Israel en 2020 marcó un nuevo capítulo en la relación bilateral, creando condiciones favorables para el incremento del comercio, la atracción de inversiones y el fortalecimiento de los vínculos empresariales.

Hace un mes tuvimos el honor de recibir al presidente Isaac Herzog en una visita histórica, la primera de un presidente israelí a Panamá. Fue una visita exitosa que abrió nuevas oportunidades prometedoras de cooperación, como es el Memorando de Entendimiento que firmé a finales de mayo con el canciller Javier Martínez Acha.

Este acuerdo fortalecerá la cooperación en áreas mutuamente acordadas e integradas al sector privado israelí a fin de promover y apoyar diversas iniciativas en Panamá, que involucren empresas tecnológicas y expertos en sectores de salud digital, agua, agricultura, educación, entre otras áreas acordadas.

Igualmente importante, es el vínculo humano de cientos de israelíes que viven en Panamá desde hace décadas, contribuyendo activamente a la economía y al desarrollo turístico y empresarial. Tal es el caso de Playa Venao, en la provincia de Los Santos, que ha ayudado a impulsar proyectos hoteleros, gastronómicos y deportivos, dinamizando la economía de la región.

Las relaciones entre Panamá e Israel trascienden los vínculos entre gobiernos. Son relaciones entre pueblos que han sabido cultivar el respeto mutuo, la confianza y la cooperación durante generaciones. Son relaciones construidas sobre una historia compartida de apoyo y amistad que ha resistido el paso del tiempo y los cambios del escenario internacional. Israel reconoce en Panamá a un socio estratégico en América Latina y un puente natural entre continentes, culturas y mercados.

Al celebrar este 78.º aniversario de relaciones diplomáticas, reafirmamos nuestro compromiso de continuar fortaleciendo esta valiosa amistad y seguir tejiendo nuestra historia en común a través principios compartidos, cooperación, y sin duda, una visión de un camino compartido que tiene como norte, un futuro mejor para ambas naciones y pueblos.

El autor es embajador de Israel en Panamá.