Panamá: el chen chen viene

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Las encuestas de opinión pintan un cuadro sombrío del gobierno y sus actores, con calificaciones que difícilmente aprobarían ningún examen. Sin embargo, hay algo que esas encuestas no capturan: la realidad económica y social del país. El malestar popular gira, casi siempre, alrededor de lo mismo: no hay chen chen. Pero una cosa es el bolsillo hoy y otra muy distinta es hacia dónde va el país. Y Panamá, quiérase o no, va para arriba.

Somos una nación pequeña, con una población pequeña, y aun así seguimos siendo una de las economías más dinámicas de la región. El presidente José Raúl Mulino asumió una de las tareas políticas más complejas que cualquier gobernante podía enfrentar: resolver la crisis financiera de la Caja de Seguro Social. También enfrentó conflictos con gremios docentes, el sector bananero en Bocas del Toro y organizaciones sindicales que durante meses mantuvieron paralizaciones con importantes costos económicos para el país. Aun así, Panamá continúa creciendo.

El gabinete, hay que decirlo, está compuesto por gente preparada y correcta. Tenemos un contralor que, por fin, hace auditorías reales y ha destapado los abusos del programa de descentralización y las irregularidades en los aportes de Panamá Ports al Estado. El procurador y sus fiscales pescan pillos con regularidad. Son señales de que las instituciones pueden funcionar cuando hay voluntad.

Sí, tenemos desempleo. Aproximadamente el 10 % de una fuerza laboral de 2 millones de personas; es decir, unos 200,000 panameños sin trabajo. Pero analicemos: la mina de Minera Panamá resuelve, directa e indirectamente, unos 50,000 empleos. Al mismo tiempo, existen cerca de 100,000 vacantes que el mercado no puede llenar porque los candidatos no reúnen los requisitos. En muchos casos, la habilidad faltante es tan básica como hablar inglés.

Ahí están el Inadeh y el ITSE esperando a esos desempleados con programas de capacitación. La pregunta incómoda es: ¿están asistiendo? ¿Están aprovechando los cursos de inglés que hoy están disponibles incluso por internet, a costo cero? La oportunidad existe. La voluntad de tomarla es otra conversación.

El Estado está por definir la concesión de dos nuevos puertos. La Autoridad del Canal avanza en las gestiones para el proyecto de Río Indio. A finales de julio se recibirán propuestas para precalificar empresas para el gasoducto. El tren a David será el éxito del próximo gobierno, sí, pero este es el que lo inició.

En construcción hay una actividad notable en vivienda multifamiliar, especialmente en Santa María y Costa del Este. Las obras públicas en conectividad y sostenibilidad se multiplican. Y no olvidemos que Panamá tiene la tercera clase media más grande de América Latina, detrás solo de Chile y Uruguay, representando cerca del 60 % de la población. Eso no es un país en colapso; eso es una sociedad que ha progresado.

La pobreza general afecta al 16 % de la población y la pobreza extrema al 7 %. El sector más vulnerable son las comarcas indígenas: más de 700,000 personas, el 17 % de la población nacional, que habitan sobre 15,000 km² del territorio. En esas tierras —con el perdón de sus costumbres y de los ambientalistas— existen muchos de estos yacimientos de cobre.

Y si queremos poner al país en esteroides, hay que entender que el cobre es el commodity (materia prima) del presente y del futuro. Si eliminamos la moratoria minera, la cual es inconstitucional, y encendemos las luces altas, observaremos que la actual mina de cobre de Minera Panamá es minúscula al compararla con los yacimientos que tenemos en otras áreas del país, como Cerro Colorado.

En Estados Unidos y Canadá, las comunidades indígenas encontraron en los casinos y la minería el camino hacia el bienestar económico. Y, en otro giro, aquí mismo, los emberá están demostrando que hay otra vía: el turismo cultural. Hoy, visitar una comunidad emberá es una de las principales atracciones para el turista sofisticado que llega a Panamá. Eso es ingenio, identidad y negocio al mismo tiempo.

Panamá es un país con un crecimiento extraordinario y con potencial para acercarse al 10 % anual con las decisiones correctas que se están tomando. Lo mejor está por llegar. El país solo le pide a su gente un poco de paciencia. Porque, de que el chen chen viene, viene.

El autor es promotor de proyectos.