Panamá: el ecosistema estratégico entre territorialidad y conectividad global

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Panamá se encuentra en un momento definitorio de su historia económica. En un entorno global donde las jurisdicciones fiscales compiten ferozmente por atraer capitales, nuestro país mantiene una ventaja competitiva que no es producto del azar, sino de una arquitectura legal y geográfica privilegiada: el principio de territorialidad fiscal plena. Este pilar, lejos de ser una simple exención, representa el corazón de un modelo de negocios que permite a Panamá proyectarse como el centro de mando logístico y financiero de la región.

El concepto es claro y contundente según nuestro Código Fiscal: en Panamá solo se grava la renta generada dentro del territorio nacional. Esto significa que cualquier beneficio, dividendo o ganancia de capital proveniente de operaciones ejecutadas fuera de nuestras fronteras es 100% libre de impuestos. Esta característica no es una “zona gris” ni un vacío legal; es una declaración de soberanía fiscal que permite a inversionistas gestionar activos globales sin la erosión tributaria de otros sistemas, siempre bajo un marco de transparencia internacional.

Sin embargo, la territorialidad por sí sola no es suficiente si no se respalda con una infraestructura de clase mundial. Panamá ha sabido integrar este beneficio fiscal con una red de conectividad sin parangón. El Canal de Panamá, motor histórico de nuestra economía, actúa hoy como el eje de un sistema multimodal que conecta puertos de vanguardia en ambos océanos. A esto se suma la expansión constante de nuestros aeropuertos, liderados por el Hub de las Américas, que facilita no solo el tránsito de pasajeros, sino una logística de carga que nos posiciona como el punto de redistribución más eficiente del continente.

Esta robustez logística se traduce en oportunidades tangibles de inversión, especialmente en el sector inmobiliario. Actualmente, Panamá ofrece incentivos migratorios de alto impacto, como el programa de Inversionista Calificado. Al vincular una inversión mínima en bienes raíces con la obtención de la residencia permanente de forma expedita, el país no solo atrae capital, sino también a profesionales que buscan seguridad jurídica y un refugio patrimonial. Esta simbiosis entre el mercado inmobiliario y las políticas migratorias es un dinamizador directo de nuestra economía interna.

Para que esta maquinaria funcione al máximo, el inversionista de 2026 busca algo más que infraestructura física: busca seguridad jurídica. Aquí es donde entran en juego los instrumentos financieros, cívicos y administrativos. Como especialistas en cumplimiento, entendemos que la creación de estructuras sólidas, como los fideicomisos y las sociedades de tenencia, debe realizarse bajo un marco administrativo “amistoso”, pero estrictamente legal. Es imperativo garantizar una fiscalización estatal transparente que evite complicaciones futuras y asegure que las exenciones fiscales se apliquen correctamente dentro del ordenamiento jurídico.

Panamá no solo ofrece un lugar para invertir; ofrece un ecosistema donde la libertad económica se encuentra con la logística global. Aprovechar estas ventajas requiere visión, pero, sobre todo, el compromiso de mantener un país legalmente robusto. La territorialidad es nuestro activo más valioso; protegerla y potenciarla, mediante una gestión administrativa impecable, es un deber nacional para garantizar que Panamá siga siendo el destino predilecto para el capital serio que busca estabilidad, conectividad y crecimiento de por vida.

El autor es oficial privado de cumplimiento y paymaster, egresado de la USMA.