Panamá: el tren que define si somos paso o nación

Amanecí hoy con una profunda tristeza.
No es una tristeza personal. Es algo más hondo: la sensación de estar viendo cómo una oportunidad histórica —de esas que aparecen una vez por siglo— comienza a desvanecerse ante nuestros ojos.
He vivido lo suficiente para reconocer esos momentos.
He recorrido las costas de nuestros dos océanos, he caminado nuestras islas, he subido a las montañas de Chiriquí, he atravesado la selva del Darién y he admirado esa hidrografía extraordinaria que hace de Panamá un territorio único. He vivido exilios y cárcel por defender la democracia. Y también he visto, en otros países, cómo las naciones se transforman cuando comprenden su destino.
Por eso, cuando el presidente anunció que su proyecto más importante sería construir un tren que uniera la geografía nacional, sentí que finalmente Panamá había encontrado una visión a la altura de su historia.
No era una obra más.
Era el inicio de la construcción de una nación.
Hoy, esa visión está siendo arrinconada por argumentos que, bajo una apariencia técnica, esconden una profunda falta de comprensión histórica.
Se dice que el tren es costoso. Se dice que compite con otras necesidades. Se dice que pone en riesgo las finanzas públicas.
Nada más equivocado.
El tren no es una obra pública. Es una empresa nacional nueva.
El tren no se financia con impuestos. Se financia con la riqueza que genera.
El tren no compite con escuelas, hospitales, acueductos ni electricidad.
Al contrario: las hace posibles.
El tren se paga a sí mismo.
Hoy no estamos decidiendo sobre un tren.
Estamos decidiendo si Panamá seguirá siendo un punto de paso… o se convertirá en una nación integrada y poderosa.
El tren no es un gasto que Panamá debe evitar. Es la empresa que Panamá debe crear para poder existir como nación.
El autor es exdirector de La Prensa.