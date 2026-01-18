Panamá en la encrucijada global: lecciones de Ucrania y el futuro de nuestra seguridad

Exclusivo Suscriptores

Un pequeño país, un papel estratégico

Panamá ocupa una posición geográfica única en el mundo. Por nuestras costas y por el Canal de Panamá pasa aproximadamente el 5% del comercio marítimo global, lo que nos convierte en un punto crítico para las cadenas logísticas internacionales (Autoridad del Canal de Panamá, 2023). Esta ubicación nos ha traído prosperidad, pero también nos coloca como un objetivo estratégico en eventuales crisis internacionales.

La guerra entre Rusia y Ucrania demuestra que, en el mundo actual, ningún país estratégico puede confiar únicamente en la buena voluntad internacional. La seguridad y la soberanía deben planificarse con una visión responsable.

Lecciones estratégicas de la guerra en Ucrania

En febrero de 2022, Rusia invadió Ucrania, una nación soberana reconocida por la comunidad internacional. El conflicto ha tenido consecuencias devastadoras: millones de desplazados (ONU, ACNUR, 2024), destrucción masiva de infraestructura y una profunda inestabilidad geopolítica.

La lección es clara: cuando un país estratégico carece de garantías de seguridad sólidas, se vuelve vulnerable. Un acuerdo de paz sin mecanismos de cumplimiento puede convertirse en una pausa antes de una nueva agresión.

¿Puede Panamá enfrentar un riesgo similar?

Panamá no es Ucrania, pero sí comparte algo: es estratégicamente imprescindible. En caso de una confrontación global entre potencias, el Canal de Panamá podría ser considerado objetivo militar o de presión geopolítica. No se trata de alarmismo; se trata de prever, analizar e implementar políticas responsables de Estado.

Neutralidad, garantías reales y seguridad verificable

La neutralidad es una posición respetable, pero sin respaldo estratégico no protege la soberanía. Una neutralidad sólida requiere acuerdos multilaterales, compromiso internacional verificable y una capacidad nacional mínima para defender infraestructura crítica.

Las llamadas “fronteras congeladas”, como se ha observado en conflictos previos, no son soluciones reales, sino suspensiones temporales del conflicto (OSCE, 2023). La paz verdadera requiere estabilidad institucional, garantías internacionales y disuasión efectiva.

Singapur: un ejemplo de inteligencia estratégica

Singapur es un país pequeño, sin grandes fuerzas armadas, pero situado en una posición clave para el comercio mundial: el estrecho de Malaca, por donde transita cerca del 25% del comercio marítimo global (International Maritime Organization, 2023). Lejos de confiar únicamente en la neutralidad, Singapur firmó acuerdos de cooperación y defensa con Reino Unido, Estados Unidos y socios regionales, estableciendo un sistema de disuasión, presencia aliada y garantías estratégicas.

Gracias a estos acuerdos, Singapur protege su soberanía, asegura su rol logístico mundial y mantiene estabilidad política. Panamá puede aprender mucho de este modelo: alianzas inteligentes, acuerdos verificables y un compromiso real de protección internacional.

Un llamado por Panamá

Panamá debe impulsar una política de seguridad nacional basada en diplomacia robusta, acuerdos multilaterales, protección del Canal, fortalecimiento institucional y garantías verificables de seguridad.

La soberanía no se implora; se protege con inteligencia, visión de Estado y responsabilidad histórica.

Conclusión: Panamá, puente de paz, pero nunca terreno de guerra

Panamá ha sido y debe seguir siendo puente del mundo. Pero para garantizarlo debemos aprender de la historia reciente. El mensaje que Panamá debe enviar al mundo es claro: amamos la paz, defendemos la soberanía y estamos dispuestos a proteger nuestro destino.

Ese mensaje no es retórico. Es estratégico, responsable y vital para nuestro futuro como nación.

El autor es exdirector de La Prensa