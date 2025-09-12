Panamá en movimiento, pero no siempre en la dirección correcta

Exclusivo Suscriptores

Panamá amanece apurado. Corremos para llegar, no para vivir. Nos movemos en el tráfico y en las filas del Seguro, pero no donde más importa: en los pulmones, en las piernas, en el corazón que pide aire. La factura ya pasa: según la OPS, más del 60% de los adultos tiene sobrepeso u obesidad y cerca del 10% vive con diabetes tipo 2. La hipertensión y los problemas metabólicos dejaron de sorprender. No es normal. Es renunciar, poco a poco, a la vida plena.

En un sistema saturado, la mejor defensa es no llegar a la sala de espera. La medicina más poderosa se llama prevención. Moverse, comer mejor, dormir bien y bajar el estrés son vacunas contra un futuro que nadie quiere. Subir gradas, trotar 10 minutos, tomar agua en vez de soda, cocinar en casa: pequeñas decisiones que compran años de vida, menos fármacos y más independencia.

La medicina debe salir del hospital

Durante décadas formamos médicos para reaccionar; hoy necesitamos médicos que se adelanten. La consulta no puede empezar y terminar en la receta: debe nacer en la comunidad, la escuela y el trabajo. La medicina tiene que volver a la calle y hablar claro: más pasos, menos azúcar; más sueño, menos pantallas; más músculo, menos excusas.

Y algo esencial: si los médicos son primera línea de salud, deben ser también primera línea de ejemplo. No se trata de cuerpos perfectos, sino de coherencia. Un médico que se cuida inspira confianza; uno que se mueve, mueve a su paciente. Las facultades deben enseñar a prescribir hábitos con la misma rigurosidad con que enseñan a recetar fármacos. Lo que se mide, mejora.

El deporte como receta médica

Mover el cuerpo no es capricho: es fisiología básica. El ejercicio regular reduce infartos, controla la glucosa, baja la presión, preserva músculo y hueso, mejora el ánimo y el sueño. Es una polipíldora sin patente.

¿Duele? A veces. Y está bien. El ardor en las piernas y el corazón acelerado no son castigo: son adaptación. Hay dolor que destruye (el del sedentarismo) y dolor que construye (el del entrenamiento). Aprende a distinguirlos.

Prescripción mínima viable: 20–30 minutos diarios de actividad moderada y dos días de fuerza por semana. Camina rápido, trota suave, pedalea o nada; empuja, jala, cuélgate. No necesitas máquinas caras: tu peso es un gimnasio portátil. Si puedes pagar un gimnasio, úsalo; si no, el parque es tu aliado. Panamá requiere más parques y ciclovías, sí, pero antes que infraestructura necesitamos cultura: entender que moverse es medicina.

Comer bien no debería ser un lujo

Otra verdad incómoda: en Panamá, comer bien suele costar más que comer mal. Una soda es más barata que el agua; un paquete dulce, que una fruta; la fritanga, que una comida real. ¿Cómo puede ser más barato enfermarse que cuidarse?

La comida es información: enseña o confunde, enciende o apaga. Mientras llegan políticas valientes —etiquetado claro, ferias accesibles, incentivos al productor local— hay decisiones que dependen de nosotros: cocinar más, leer etiquetas, comprar de temporada, llevar lonchera, reducir azúcar líquida. Agua > soda. Fruta > paquete. Casa > fritanga. No se necesitan “súper alimentos”, sino superhábitos.

Niños con sobrepeso, adultos con hipertensión

Más del 30% de los niños y adolescentes panameños vive con sobrepeso u obesidad. No es estadística: es alarma. Un niño con exceso de peso hoy tiene alta probabilidad de ser un adulto hipertenso a los 35.

¿Dónde aprende a comer? En casa y en la escuela. Y demasiadas tiendas escolares venden lo contrario a lo que se enseña en ciencias: empanadas fritas, gaseosas, postres. Eso debe cambiar ya.

Educación física real (no una hora aislada), recreos activos y meriendas que nutran. Profesores que modelen hábitos. Padres que cocinen con sus hijos, hablen del cuerpo con respeto y usen la comida como energía, no como premio o consuelo. Cada lonchera saludable y cada recreo sudado es una semilla. No formamos cuerpos “bonitos”: formamos vidas largas.

¿Estilo de vida o privilegio?

Cuando la ensalada cuesta más que la hamburguesa, la acera es una pista de obstáculos y entrenar se siente inseguro, el bienestar parece una puerta con candado. Hoy, muchas veces lo es.

Pero que sea difícil no significa que sea imposible. El bienestar no puede seguir siendo un club privado: debe ser un derecho garantizado, con espacios seguros, comida accesible y atención primaria que funcione. Mientras eso llega, cuidarte es autodefensa. Proteges tu futuro del colapso que te rodea. No esperes a que el sistema cambie para empezar. Empieza y exige que cambie.

Un llamado a la acción

Este texto no busca asustar ni aplaudir imposibles. Busca que hoy tomes una decisión pequeña y la repitas mañana: caminar 15 minutos, apagar la pantalla una hora antes, cambiar la soda por agua, cocinar algo real, dormir mejor… y llevar a alguien contigo.

Si eres médico, estudiante, profesor, madre, padre o trabajador: sé ejemplo. Las transformaciones grandes empiezan cuando la gente común deja de vivir en automático. Tu salud es tuya. Tu cuerpo es tuyo. Tu vida es tuya. Nadie la va a cuidar por ti. Cuidarla es tu acto más radical de libertad.

El autor es estudiante de Medicina de la Universidad Latina de Panamá, con interés en bienestar y salud pública.