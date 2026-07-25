Panamá fortalece la confianza internacional en su registro marítimo

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El país regresó a la Lista Blanca del Paris MoU mientras consolida avances en su relación marítima con China.

Panamá ha dado un paso importante en el fortalecimiento de su posición como una de las principales potencias marítimas del mundo.

La reciente reincorporación del país a la White List del Paris Memorandum of Understanding (Paris MoU) y el anuncio de la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y la República Popular China constituyen dos hitos que reflejan el valor del trabajo técnico, institucional y diplomático desarrollado durante los últimos meses.

Estos avances llegan en un momento particularmente significativo para la industria marítima internacional, donde la reputación de una bandera es uno de los activos más importantes para mantener la confianza de armadores, fletadores, aseguradoras, sociedades de clasificación y de toda la cadena logística mundial.

Un reconocimiento que fortalece la competitividad de PanamáEl regreso de Panamá a la White List del Paris MoU representa mucho más que un cambio de clasificación.

El Paris MoU es uno de los sistemas de control por el Estado Rector del Puerto (Port State Control) más rigurosos del mundo.

Sus listas se elaboran utilizando el comportamiento estadístico de cada bandera durante un período móvil de tres años, considerando miles de inspecciones realizadas en puertos europeos y norteamericanos.

Formar parte nuevamente de la White List significa que la bandera panameña ha demostrado una mejora sostenida en su desempeño operativo y regulatorio, recuperando la confianza de una de las regiones con mayores estándares de fiscalización marítima.

Este resultado no solo fortalece la reputación internacional del registro panameño, sino que también contribuye a mejorar la competitividad del país frente a otros registros internacionales.

Un desafío que exigió acción inmediata

El logro cobra aún mayor relevancia si se considera que, durante el primer semestre de 2026, los buques de bandera panameña experimentaron un incremento significativo en las detenciones realizadas en puertos chinos dentro del Tokyo MoU.

Las cifras muestran claramente la evolución del fenómeno:

*Enero: 41 detenciones

*Febrero: 44

* Marzo: 113

* Abril: 151

* Mayo: 156

* Junio: 71

* Julio (al 20 de julio): 30

El comportamiento evidencia un incremento extraordinario entre marzo y mayo, seguido por una disminución importante durante junio y julio.

Aunque resulta prematuro concluir que el problema ha sido completamente superado, la reducción observada durante las últimas semanas constituye una señal positiva de que las acciones emprendidas comienzan a producir resultados.

Dos indicadores diferentes que deben analizarse por separado

Uno de los errores más comunes es comparar directamente los resultados del Paris MoU con los del Tokyo MoU.

En realidad, ambos sistemas evalúan escenarios distintos.El Paris MoU mide el desempeño de la bandera panameña en Europa y Norteamérica utilizando una metodología estadística basada en tres años de inspecciones.

Por su parte, el Tokyo MoU refleja el comportamiento de las inspecciones realizadas en la región Asia-Pacífico, donde participan diferentes administraciones marítimas, perfiles de flota y dinámicas operativas.

En consecuencia, es perfectamente posible que una bandera muestre mejoras sostenidas en una región mientras enfrenta mayores desafíos en otra.

Lejos de representar una contradicción, esta diferencia demuestra la importancia de mantener estrategias regionales específicas para proteger la reputación internacional del registro.

Diplomacia marítima que genera resultadosOtro elemento que fortalece este escenario positivo es la reciente declaración oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Popular China.

El portavoz del Ministerio manifestó que China continuará promoviendo sus relaciones con Panamá bajo los principios de igualdad, beneficio mutuo y cooperación, destacando la importancia de fortalecer los intercambios entre ambos países.

Este mensaje coincide con el anuncio de la renovación del Acuerdo de Transporte Marítimo entre Panamá y China, un instrumento que continuará facilitando el comercio y la cooperación marítima entre dos actores fundamentales del transporte marítimo mundial.

La combinación de diálogo diplomático, cooperación técnica y fortalecimiento institucional constituye una señal positiva para toda la comunidad marítima internacional.

Un logro del Estado panameñoLa Cámara Marítima de Panamá reconoce el liderazgo del Presidente de la República, así como el trabajo realizado por la Autoridad Marítima de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Dirección General de Marina Mercante, el cuerpo diplomático panameño y todos los equipos técnicos que participaron en este proceso.

Estos resultados son consecuencia del trabajo coordinado entre las instituciones del Estado y del compromiso permanente por mantener la calidad del Registro Internacional de Buques de Panamá.

El reto continúa

Si bien los resultados alcanzados representan un avance importante, también constituyen un recordatorio de que la competitividad marítima requiere un esfuerzo permanente.

Será necesario continuar fortaleciendo la supervisión técnica de la flota, mejorar los mecanismos preventivos de control de calidad, profundizar el análisis de las causas de las detenciones y mantener un diálogo constante con las principales administraciones marítimas del mundo.

La industria marítima evoluciona continuamente y Panamá debe seguir evolucionando con ella. Una oportunidad para consolidar el liderazgo marítimo de Panamá.

Panamá administra el registro de buques más grande del mundo y ocupa una posición estratégica dentro del comercio internacional.

Cada mejora en la reputación de su bandera fortalece no solo al registro marítimo, sino también al Canal de Panamá, al sistema portuario, a las industrias marítimas auxiliares, a la logística y, en general, a todo el conglomerado marítimo que representa uno de los principales motores de la economía nacional.

Hoy, el regreso a la White List del Paris MoU, la reducción de las detenciones observada durante las últimas semanas en China y la renovación de la cooperación marítima bilateral constituyen señales alentadoras de que Panamá avanza en la dirección correcta.

El desafío ahora consiste en consolidar estos resultados para seguir posicionando al país como un referente mundial en seguridad marítima, calidad del registro y competitividad internacional.