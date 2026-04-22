Panamá frente a la competencia logística global

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

El comercio internacional siempre ha dependido de puntos de conexión estratégicos. Puertos, canales, ciudades portuarias y centros logísticos han funcionado históricamente como nodos donde las rutas comerciales se cruzan, se reorganizan y continúan su recorrido hacia distintos mercados. Estos nodos no solo facilitan el intercambio de mercancías, sino que también influyen en la forma en que se estructuran las cadenas globales de suministro.

Panamá es, sin duda, uno de esos nodos. Su ubicación geográfica, en el punto más estrecho del continente americano, combinada con la existencia del Canal, puertos en ambos océanos, conectividad aérea, ferrocarril transístmico y plataformas logísticas especializadas, ha permitido que el país se consolide como uno de los principales centros logísticos del hemisferio. Durante décadas, esta combinación ha facilitado el tránsito de bienes entre Asia, Europa y las Américas, posicionando al país como un punto natural de redistribución regional.

Sin embargo, en el mundo del comercio global, ninguna ventaja permanece estática. En los últimos años, muchos países y regiones han comenzado a invertir activamente en el desarrollo de sus propias plataformas logísticas. Puertos de última generación, aeropuertos especializados en carga, zonas logísticas integradas y corredores multimodales forman parte de una competencia silenciosa —pero constante— por atraer operaciones dentro de las cadenas globales de suministro. La logística se ha convertido en un factor estratégico de competitividad nacional.

Esta competencia no necesariamente implica que unos hubs vayan a reemplazar a otros. El comercio mundial es lo suficientemente amplio como para permitir la coexistencia de múltiples centros logísticos, cada uno con especializaciones distintas y roles complementarios dentro del sistema global. No todos los hubs cumplen la misma función ni atienden los mismos flujos comerciales.

Pero sí significa que cada hub debe continuar evolucionando para mantenerse relevante.

En el caso de Panamá, la principal ventaja sigue siendo su geografía. Pocos lugares en el mundo ofrecen una conexión tan directa y eficiente entre dos océanos dentro de un territorio relativamente pequeño. Esa condición, difícilmente replicable, ha sido complementada con infraestructura que durante décadas ha demostrado su capacidad para manejar volúmenes significativos de comercio internacional.

La competitividad de un hub no depende únicamente de sus activos históricos o de su infraestructura física. También depende de su capacidad para adaptarse a nuevas dinámicas del comercio global, que hoy se caracterizan por mayor velocidad, trazabilidad, integración tecnológica y exigencias crecientes en eficiencia y confiabilidad.

Esto incluye mejorar la conectividad interna entre los distintos nodos logísticos del país, reducir fricciones operativas, incorporar herramientas digitales que optimicen procesos y seguir desarrollando servicios de valor agregado alrededor del movimiento de mercancías. La logística moderna no se limita al transporte; incluye información, coordinación y toma de decisiones basada en datos.

Los hubs logísticos que logran combinar infraestructura, eficiencia operativa, tecnología y flexibilidad suelen convertirse en piezas fundamentales dentro de las cadenas de suministro internacionales. Aquellos que se quedan inmóviles, aun teniendo ventajas naturales, corren el riesgo de perder relevancia con el tiempo.

Panamá cuenta con muchas de esas características necesarias para competir. La experiencia acumulada en operaciones logísticas, la concentración de infraestructura en un espacio geográfico relativamente compacto y la conectividad con múltiples rutas comerciales representan activos importantes. A ello se suma un ecosistema de servicios profesionales y logísticos que ha crecido alrededor de esta actividad.

Mantener esa posición requiere observar de forma permanente cómo evoluciona el comercio internacional y cómo cambian las necesidades de las empresas que participan en él. Las cadenas de suministro son cada vez más dinámicas, y los hubs deben responder con agilidad a esos cambios.

En última instancia, la logística es una actividad en constante movimiento. Las rutas comerciales se ajustan, los mercados se transforman y la tecnología introduce nuevas formas de organizar el flujo de mercancías. Los hubs que permanecen relevantes son aquellos que entienden esa dinámica y actúan en consecuencia.

Panamá tiene una historia logística notable. Pero, más importante aún, tiene las condiciones para seguir escribiéndola.

Y en un mundo donde la eficiencia del comercio depende cada vez más de la conectividad inteligente entre mercados, la capacidad de seguir evolucionando puede convertirse —una vez más— en la ventaja más importante de todas.

El autor es socio líder de Deloitte Panamá.