Panamá: gracias por tanto

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay países que se convierten en hogar sin haber sido el lugar donde nacimos. Países que abren sus puertas, que extienden una mano cuando más se necesita y que, con pequeños y grandes gestos, terminan formando parte de nuestra historia para siempre. Para miles de venezolanos, Panamá es ese país.

La historia reciente de Venezuela ha estado marcada por años difíciles. La barbarie chavista-madurista, la crisis económica, social y política obligó a cientos de miles de venezolanos a buscar nuevos caminos, dejando atrás familias, recuerdos y una tierra que siempre llevan en el corazón. En medio de esa realidad, Panamá decidió mirar al venezolano migrante no solo como una estadística, sino como una persona; como una familia que necesitaba una oportunidad.

Panamá abrió sus puertas. Recibió a familias enteras que llegaron con la esperanza de reconstruir sus vidas. Muchos venezolanos encontraron aquí un segundo hogar, un lugar donde pudieron volver a empezar, trabajar, aportar y formar parte del crecimiento de este país.

Ese gesto de solidaridad no se olvida.

Pero la relación entre Panamá y Venezuela ha ido mucho más allá de la migración. Panamá también ha sido una voz firme en defensa de los valores democráticos y del derecho de los venezolanos a decidir su futuro. En momentos complejos, cuando la democracia venezolana ha enfrentado grandes desafíos, Panamá ha acompañado las aspiraciones de libertad y justicia de millones de ciudadanos.

Para muchos venezolanos, ese compromiso tuvo un significado especial cuando Panamá decidió apoyar la preservación de las actas electorales que reflejaban la voluntad expresada por los ciudadanos en las elecciones presidenciales, donde el movimiento de María Corina Machado resultó ganador. Más allá de posiciones políticas, para quienes soñamos con una Venezuela democrática, ese gesto representó el valor de defender la memoria, la transparencia y la voz de un pueblo.

Y cuando la tragedia golpeó, Panamá volvió a demostrar su grandeza.

Ante el terremoto que afectó a Venezuela esta semana, vemos nuevamente la solidaridad de un país que no se quedó en palabras. Envío de equipos especializados en desastres naturales, centros de acopio, donaciones, voluntarios y ciudadanos panameños que decidieron ayudar se convirtieron en una muestra conmovedora de humanidad. Personas que quizá nunca habían conocido Venezuela hicieron suyo el dolor de una nación hermana y están aportando como pueden.

Esa es la esencia de Panamá: un país pequeño en territorio, pero enorme en corazón.

Los venezolanos que hacemos vida en Panamá sabemos que la gratitud no se expresa solo con palabras. Se expresa trabajando, aportando, emprendiendo, educando a nuestros hijos y construyendo junto a los panameños un mejor futuro. Porque este país nos ha dado una oportunidad, pero nosotros también tenemos el compromiso de devolver con esfuerzo y dedicación esa confianza recibida.

Hoy, muchos venezolanos queremos decir algo sencillo pero profundo: Gracias por tanto, Panamá.

El autor es fundador de Semiotik.