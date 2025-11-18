Panamá: historia, liderazgo y sostenibilidad marítima en la encrucijada global

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá es un país privilegiado por su posición geográfica, factor que ha marcado grandes hitos a lo largo de su historia y le ha permitido ocupar posiciones destacadas en el comercio y la conectividad mundial. Actualmente, con 8,812 buques activos bajo el registro panameño, el país mantiene el primer lugar a nivel global, representando el 15% de la flota mundial, con un tonelaje de registro bruto de 236.5 millones de toneladas.

Este liderazgo refleja décadas de esfuerzo, estabilidad y confianza internacional. Sin embargo, en un entorno global en constante evolución, Panamá enfrenta nuevos desafíos que requieren adaptación estratégica, innovación tecnológica y un compromiso firme con la sostenibilidad.

El país continúa consolidándose como centro logístico y marítimo estratégico, gracias al Canal de Panamá y a su infraestructura portuaria de clase mundial. Este papel protagónico ha permitido atraer inversión extranjera directa, impulsar el comercio internacional y fortalecer su posición como enlace natural entre los océanos Atlántico y Pacífico.

No obstante, el crecimiento exponencial del comercio global, la necesidad imperiosa de modernización tecnológica y la transición hacia prácticas sostenibles plantean retos que Panamá debe afrontar con visión de futuro y decisiones estratégicas acertadas.

La gestión del recurso hídrico se ha convertido en un tema crítico. Durante 2023, el Canal enfrentó el tercer año más seco de su historia, con un déficit de lluvias del 30%. Esta situación obligó a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) a tomar decisiones sin precedentes, limitando el número de tránsitos diarios desde julio de 2023 ante la imposibilidad de almacenar suficiente agua para la temporada seca de 2024.

El impacto fue considerable: los niveles del lago Gatún descendieron a cifras alarmantes, afectando directamente el tránsito marítimo y, en consecuencia, la eficiencia del hub logístico nacional. Ante esta realidad, en febrero de 2025, la junta directiva de la ACP aprobó los recursos necesarios para la construcción de un embalse en la cuenca del río Indio, con un costo aproximado de 1,500 millones de dólares.

Este proyecto permitirá atender la escasez del recurso hídrico en temporadas secas, aportando un volumen de agua equivalente a entre 11 y 15 tránsitos diarios. Con una fase de construcción estimada en cuatro años, esta iniciativa representa un paso decisivo hacia la sostenibilidad del recurso más valioso para el funcionamiento del Canal y la seguridad hídrica del país durante los próximos 50 años.

La transición energética es otro de los grandes retos. A medida que la industria marítima mundial avanza hacia combustibles más limpios y tecnologías sostenibles, Panamá enfrenta la necesidad de adaptar su infraestructura portuaria, su marco regulatorio y su legislación para mantenerse competitiva.

El desarrollo de infraestructuras ecológicas, la promoción de tecnologías verdes y la adopción acelerada de energías renovables son pasos fundamentales para alinear al país con los nuevos estándares ambientales internacionales. Acelerar esta transición será clave para mantener la relevancia de Panamá dentro del comercio global y para posicionarse como líder regional en sostenibilidad marítima.

En lo que va de 2025, Panamá ha depurado más de 600 naves de su registro, incluyendo embarcaciones vinculadas a listas internacionales de sanciones. Esta estrategia demuestra un cambio de paradigma: el enfoque ya no es solo el volumen de naves inscritas, sino la calidad y el cumplimiento normativo.

Estas acciones han fortalecido significativamente la credibilidad del pabellón panameño, asegurando su alineación con los estándares de la Organización Marítima Internacional (OMI) y contribuyendo al mantenimiento de una flota responsable, confiable y sostenible.

Panamá ha trabajado durante décadas para mantener una posición sólida en el mercado marítimo internacional, y lo ha logrado con creces. Sin embargo, los cambios globales acelerados obligan a replantear estrategias, diversificar recursos, acelerar la adopción de innovaciones tecnológicas y fortalecer el diálogo con todos los sectores involucrados.

Con una gestión responsable y transparente, una visión sostenible a largo plazo y un compromiso conjunto entre el Estado, la empresa privada, las comunidades y la sociedad civil, Panamá puede no solo conservar su liderazgo histórico, sino también consolidarse como un referente mundial en desarrollo marítimo sostenible y resiliente ante los desafíos del siglo XXI.

La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2021.