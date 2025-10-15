Panamá: hub logístico y plataforma de inversión global

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

En un mundo globalizado, interconectado como nunca antes, donde las cadenas de valor se redefinen a gran velocidad y los flujos de comercio buscan eficiencia, Panamá se reafirma como un destino estratégico para las inversiones.

Su posición geográfica, estabilidad macroeconómica y jurídica, así como su ecosistema de regímenes especiales y zonas francas, lo convierten en un punto de encuentro natural para empresas que buscan crecer en América Latina y conectarse con el resto del mundo.

A continuación, se detallan cuatro fortalezas que consolidan a Panamá como un hub logístico de alto nivel.

Estabilidad y confianza para invertir

La dolarización de la economía y un sistema jurídico que protege la inversión extranjera, con reglas claras y previsibles, constituyen pilares fundamentales para quienes deciden establecer operaciones en el país.

Además, contar con estabilidad jurídica otorga certeza sobre el marco normativo, mientras que la posibilidad de repatriar capitales y dividendos sin restricciones refuerza la confianza de los inversionistas internacionales.

En un entorno global marcado por tensiones geopolíticas y reconfiguración de mercados, Panamá ofrece algo cada vez más escaso: previsibilidad. Este activo intangible es uno de los motores que atrae tanto a multinacionales como a empresas medianas interesadas en expandirse en la región.

Ecosistema de regímenes especiales

Más allá del canal interoceánico y de su amplia conectividad aérea y marítima, Panamá ha desarrollado regímenes legales que brindan ventajas competitivas a distintos sectores productivos. Entre ellos destacan:

Régimen de Sedes de Empresas Multinacionales (SEM): diseñado para que corporaciones globales centralicen desde Panamá servicios de back office , financieros, logísticos y técnicos para sus operaciones regionales. Su flexibilidad, ausencia de requisitos de inversión mínima y atractivas condiciones fiscales lo han convertido en un referente en América Latina.

Régimen de Empresas Multinacionales de Manufactura (EMMA): orientado a la producción, ensamblaje y servicios de valor agregado. Abre la puerta para que Panamá se integre a las cadenas de suministro globales, facilitando la instalación de centros de distribución y desarrollo de productos en un punto equidistante entre América del Norte y del Sur.

Panamá Pacífico: área económica especial que combina facilidades logísticas, manufactura avanzada y servicios a empresas, con incentivos fiscales y aduaneros únicos en la región.

Zonas francas y la Zona Libre de Colón: con más de 70 años de trayectoria, representan plataformas ideales para la importación, reexportación y distribución hacia mercados internacionales, con beneficios aduaneros y fiscales que facilitan operaciones a gran escala.

Estos regímenes no funcionan de manera aislada. Por el contrario, conforman un ecosistema que permite a las empresas combinar servicios logísticos, productivos y comerciales, generando sinergias que multiplican las oportunidades de negocio.

Plataforma de acceso a mercados globales

La reciente incorporación de Panamá como Estado asociado del Mercado Común del Sur (Mercosur) abre nuevas oportunidades para profundizar las relaciones con Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta integración refuerza la posición del país como puente entre Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica.

A lo anterior se suma la amplia red de tratados de libre comercio (TLC) que Panamá ha suscrito con economías de América, Europa y Asia. Estos acuerdos, junto con las reglas de origen, permiten que los productos procesados o transformados en el país ingresen a otros mercados con beneficios arancelarios, generando un valor estratégico adicional para quienes decidan producir o ensamblar desde Panamá.

Talento, conectividad y visión de futuro

Panamá no solo ofrece incentivos fiscales o ventajas logísticas. También cuenta con un capital humano diverso y capacitado, respaldado por políticas migratorias que facilitan la atracción de talento especializado.

Su hub aéreo y portuario conecta más de 100 destinos en el mundo, consolidando al país como la “encrucijada de las Américas”.

Conclusión

En un escenario global donde las empresas buscan resiliencia y eficiencia en sus operaciones, Panamá emerge como una plataforma confiable, competitiva y con visión de largo plazo.

Su estabilidad monetaria y jurídica, combinada con un robusto ecosistema de regímenes especiales y zonas francas, ofrece a los inversionistas un entorno donde el crecimiento no solo es posible, sino sostenible.

Invertir en Panamá es apostar por un hub que no solo conecta continentes, sino que también genera oportunidades.

El autor es socio de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte Panamá.