Panamá la Verde y la tentación de la serpiente

Vicente Blasco Ibáñez describió hace cien años una paleta de verdes que estallaban ante su vista. Documentó la firma de un equilibrio biológico sin igual en nuestra nación. Para el escritor, el istmo era un paraíso; para nosotros, hoy, es la infraestructura logística de la vida.

El paraíso es, ante todo, un estado de equilibrio y armonía. Romperlo por la seducción del metal es aceptar la oferta de la serpiente: esa opción técnica que, de la mano de la conveniencia política, promete chenchén para hoy, pero asegura un desierto de ácido para mañana.

Gente —también calva— sin un pelo de tonta añora trasladar el modelo minero de los desiertos de Chile o Perú a una esponja tropical, que es un corredor biológico único en la bolita del mundo. Amén y amén. En los Andes, la evaporación ordena; en Panamá, mandan los aguaceros torrenciales de hasta 5,000 mm anuales. En un lugar tan angosto, la minería no es una industria de extracción, sino de tránsito de venenos: no de barcos.

Debido a nuestra singular anatomía, lo vertido en la montaña no se queda en la montaña. El agua de lluvia arrastra el ácido del subsuelo hacia las cuencas en menos de un ciclo solar. Mientras el Canal hoy disputa cada gota de agua dulce con la población metropolitana, la serpiente propone comprometer las cabeceras de los ríos. Ejercicio de canibalismo económico: sacrificar el motor hídrico perpetuo por la renta del PIB de un trimestre. Y las calificadoras ahí. Habría que calificarlas con cero en responsabilidad ambiental y aseo.

Panamá es un paraje singular, único y bendecido por lo que mi padre llamaba Providencia. Bolívar lo percibía solo mirando el mapa, hasta antes de conocer a Manuela. Entonces el temblor fue más intenso con la descendiente pana. Somos el único lugar donde la geografía se tuerce para crear un cruce perfecto: mientras la vía acuática mueve la economía de norte a sur, el flujo biológico corre de oriente a occidente, y viceversa en ambos flujos. Para nosotros, por un diseño único de la Natura, el Caribe es el norte. Esta rotación del mapa convirtió al istmo en el puente genético más importante del planeta, una arteria por la que pulsa la vida de todo el continente.

La importancia de este nodo es tan evidente que Frank Gehry, el arquitecto más influyente de nuestro siglo, eligió a Panamá para su única obra en América Latina. El Biomuseo no es un capricho de colores; es un monumento al evento geológico que unió dos mundos. Mientras Gehry celebra nuestra biodiversidad, distraídos —para ser amable— optan por un “diseño” de cráter de lodo gris en nuestro territorio, tipo Donoso.

Gehry no dibujó el vacío de una mina; honró un corredor que refugia mil especies de aves y una flora que guarda los secretos de la biotecnología. Demoler este nodo para sacar cobre es como quemar un Picasso para encender la fogata del asado.

Panamá la Verde, como la bautizó Blasco Ibáñez, es nuestro activo más rentable y duradero. La verdadera inteligencia nacional no está en la profundidad del tajo, sino en la altura de nuestra visión estratégica. El metal se agota y deja un pasivo que el Estado terminará pagando con intereses; el agua y la vida, si se protegen por Providencia, son la herencia que garantiza que el mañana no sea una expulsión, sino la consolidación de Panamá como la capital biológica del mundo.

El autor es filólogo y periodista.