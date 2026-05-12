Panamá más allá del Canal: El idioma como puente al mundo

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Panamá es reconocida en todo el mundo por sus dos océanos y por el Canal que la convirtió en nudo de la economía global. Sin embargo, esa misma posición privilegiada le impone una tarea de enorme envergadura: convertir la enseñanza de idiomas en un objetivo estratégico nacional capaz de orientar el rumbo del país hacia un desarrollo económico, social y cultural más profundo. Para una nación cuya vocación es la conectividad, el multilingüismo no es un lujo académico; es una condición “sine qua non” para trascender sus fronteras y aprovechar plenamente su papel como puente entre continentes.

La historia de la educación lingüística en Panamá ha sido, en gran medida, una historia de oportunidades desaprovechadas. El aprendizaje de idiomas quedó confinado a la academia formal y a un reducido número de escuelas bilingües, sin alcanzar un dominio real de una segunda lengua en la población general. Las consecuencias son visibles: una parte sustancial de los jóvenes panameños no alcanza siquiera un nivel básico de competencia en inglés, lo que limita su movilidad internacional, sus posibilidades de acceso a educación superior de calidad y sus perspectivas laborales. A ello se suma una paradoja dolorosa: mientras el país presume de ser un crisol de culturas, el sistema educativo privilegia un único idioma extranjero, ignorando la riqueza de lenguas que han moldeado la identidad panameña a lo largo de los siglos.

Este panorama pone en tela de juicio la capacidad real del país para competir en el mundo contemporáneo. Panamá no puede seguir dependiendo solo de su posición geográfica. Su función como intermediario entre América Latina, Europa y Asia exige que su población cuente con las herramientas lingüísticas y culturales necesarias para interactuar de manera dinámica con socios comerciales, organismos internacionales, científicos y diplomáticos de todo el mundo. El comercio, la tecnología y la diplomacia del siglo XXI se construyen sobre la capacidad de comunicarse, negociar y comprender al otro. Sin esa capacidad, el Canal seguirá siendo una ventaja física, pero no una ventaja humana.

Invertir en educación multilingüe va más allá de enseñar vocabulario o gramática. Implica desarrollar competencias interculturales, pensamiento crítico y habilidades sociales que preparan a las personas para liderar y participar en foros internacionales. Aprender un idioma es también aprender una forma de ver el mundo: amplía los horizontes cognitivos, aumenta la adaptabilidad y fortalece la capacidad de diálogo en sociedades cada vez más diversas y complejas. Estas habilidades no erosionan la identidad nacional; por el contrario, le dan nuevas dimensiones. Cada idioma que un panameño aprende es una herramienta más para contar la historia propia, participar en conversaciones globales sin depender de intermediarios y posicionar al país más allá del estereotipo del corredor logístico.

El modelo educativo vigente, sustentado en la memorización mecánica y en programas que pocas veces se completan con éxito, debe ser reemplazado por un sistema moderno y ambicioso. Este sistema debe incorporar el aprendizaje de idiomas desde la primera infancia, de forma progresiva y sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar. Debe articularse con el conocimiento intercultural, para que los estudiantes no solo aprendan a hablar, sino a comprender y relacionarse con el otro desde el respeto y la curiosidad intelectual.

El futuro de Panamá no puede determinarse únicamente por su posición geopolítica ni por sus recursos materiales. Depende, en medida creciente, de un capital humano formado para superar barreras culturales, lingüísticas e intelectuales. Convertir la educación lingüística en un imperativo estratégico nacional es una decisión que no admite más demora: las generaciones que hoy están en las aulas serán las que representen al país en los escenarios del mundo en las próximas décadas.

Panamá tiene todos los elementos para ser referente regional en materia de multilingüismo: su historia de intercambios, su diversidad étnica y cultural, y su vocación de apertura al mundo. Solo hace falta la voluntad política de transformar esa herencia en política pública. No como una nación canalera, sino como un país que lidera con visión, con cultura y con voz propia. Ese es el desafío que incidirá sobre su reputación global en los años por venir.

La autora es egresada del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadana 2025.