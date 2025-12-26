Panamá no puede perder oportunidades millonarias por un grupo de tuberías

Exclusivo Suscriptores

Panamá atraviesa un momento en el que las decisiones técnicas se han convertido en decisiones estratégicas. No solo para el Canal, sino para el país entero. Y pocas decisiones son hoy tan urgentes y tan claras como esta: rehabilitar de manera integral la red de agua potable de la ciudad de Panamá.

De acuerdo con estimaciones técnicas ampliamente conocidas, la capital consume alrededor de 400 millones de galones de agua por día. Sin embargo, entre el 40% y el 50% de esa agua se pierde por fugas, tuberías obsoletas, conexiones ilegales y una gestión deficiente de presión y medición. En términos simples, casi la mitad del agua potable ya tratada se desperdicia: agua que ya fue captada del sistema del Canal, bombeada, filtrada, clorada y distribuida.

Este problema no es únicamente urbano. Tiene un impacto directo sobre el Lago Gatún, principal reservorio del Canal de Panamá. En términos operativos, las pérdidas actuales de la red de la ciudad equivalen a varios esclusajes diarios. Agua que hoy se pierde bajo las calles podría estar reforzando la capacidad del Canal, especialmente en periodos de sequía, cuando cada metro cúbico cuenta.

Lo más preocupante es que no estamos ante un problema técnicamente complejo ni financieramente desproporcionado.

Un programa serio, intensivo y bien enfocado de rehabilitación de la red hídrica crítica —sectorización por distritos hidráulicos, control de presión, reemplazo de tramos prioritarios y automatización— puede ejecutarse con una inversión del orden de $400 a $500 millones, incluyendo modernización tecnológica. Se trata de una estimación prudente, con margen suficiente para contingencias, no de una cifra mínima.

Tampoco es cierto que una intervención de esta magnitud requiera seis o siete años. Con planificación adecuada, ejecución paralela por zonas y estándares técnicos claros, el trabajo puede completarse en un plazo de dos a tres años. Eso implicaría miles de empleos directos e indirectos, sostenidos durante varios años, en actividades de construcción, operación, ingeniería y supervisión: empleo local, productivo y con impacto inmediato en la economía.

La pregunta clave es cómo financiarlo sin sobrecargar al Estado. Aquí es donde Panamá debe pensar como lo que es: un eje logístico global. Un solo esclusaje adicional diario dedicado al tránsito de gas natural licuado (LNG) puede generar, en términos brutos y conservadores, más de $300 millones al año entre peajes, servicios y primas por prioridad. Uno solo. Ese ingreso anual es suficiente para cubrir completamente la inversión en agua en menos de cuatro años. A partir de ahí, el beneficio se vuelve recurrente.

Este planteamiento no es teórico. El contexto internacional lo respalda. La guerra entre Rusia y Ucrania ha expuesto la fragilidad energética de Europa. Estados Unidos dispone de gas natural suficiente para suplir parte de esa demanda. El mundo necesita rutas seguras, confiables y eficientes para el tránsito de LNG. Panamá, por su neutralidad y posición geográfica, puede desempeñar un papel clave como facilitador de ese flujo global.

Conviene subrayar un punto fundamental: Panamá no compite con productores ni comercializa gas. Panamá facilita el tránsito, como siempre lo ha hecho. Facilitar hoy el tránsito de LNG no solo es un buen negocio, sino una contribución real a la estabilidad económica internacional y, al mismo tiempo, una fuente de ingresos que puede destinarse a resolver uno de los problemas internos más sensibles del país: el agua.

Panamá no puede perder oportunidades millonarias por un grupo de tuberías deterioradas en una ciudad pequeña. No tiene sentido sacrificar agua, dinero y capacidad estratégica por falta de ejecución. Invertir en la red hídrica no es un gasto social: es una inversión logística, económica y humana.

Recuperar nuestro recurso más valioso fortalece el Canal, genera empleo y consolida la posición de Panamá como un país serio, responsable y relevante en un mundo cada vez más interdependiente.

Panamá tiene los recursos, la oportunidad y el deber de actuar ahora.

El autor es ingeniero electromecánico.