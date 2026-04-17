Panamá Oeste: cuando una explosión paraliza una región

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La reciente explosión en las inmediaciones del Puente de las Américas, que obligó a su cierre parcial, no solo generó tranques kilométricos. También dejó al descubierto la fragilidad de un modelo territorial que depende de un puñado de conexiones para sostener la vida diaria de una población que ya supera el medio millón de personas. Bastó un incidente puntual para paralizar una región entera.

La pregunta que resurge es inevitable: ¿por qué tanta gente en Panamá Oeste tiene que cruzar a diario hacia la capital para trabajar, consumir y acceder a oportunidades?

La respuesta es incómoda, pero clara: porque en Panamá Oeste se construyeron miles de viviendas, pero no se construyó ciudad.

Durante las últimas dos décadas, la región ha vivido una transformación acelerada. Lo que antes era en gran parte monte —y también una constelación de asentamientos informales con acceso limitado a servicios— hoy es un extenso tejido de urbanizaciones. Sin embargo, ese crecimiento ha sido profundamente incompleto.

Panamá Oeste ha absorbido a una clase media emergente que ha salido de barrios pobres e informales y que no encuentra una oportunidad céntrica para vivir el sueño panameño de la casa propia con patio, auto y garaje. Pero ese sueño vino con letra menuda: un territorio fragmentado, lleno de barriadas cerradas y desconectadas, donde incluso tareas básicas implican subirse al carro y salir a la carretera. Cuando la movilidad depende de unos pocos corredores, cualquier disrupción se convierte en crisis.

El problema de fondo no es la falta de gente ni de recursos. Es estructural: en Panamá Oeste la gente vive, pero su trabajo, su consumo y sus oportunidades siguen concentrados en la ciudad de Panamá. El Oeste funciona como dormitorio, no como ciudad.

¿Por qué ocurre esto? Porque la forma urbana lo impide.

Las barriadas tipo enclave —con una sola entrada y salida— reducen la interacción entre personas. Y sin interacción, no hay economía local vibrante. Menos conexiones implican menos flujo; menos flujo, menos clientes; y sin clientes suficientes, el comercio no prospera. A esto se suma la baja densidad y la separación estricta de usos, lo que debilita aún más la posibilidad de generar empleo cercano.

A esto se suma una pieza crítica: el transporte público. Sin un sistema eficiente de rutas troncales —de alta capacidad— conectado a redes alimentadoras que penetren los barrios, la movilidad queda atrapada en el automóvil. Sin transporte estructurado, no hay accesibilidad real ni condiciones para que surjan economías locales dinámicas.

Pero el problema no termina ahí. Incluso dentro de urbanizaciones formales, persisten carencias básicas: agua intermitente, alcantarillado incompleto o infraestructuras que nunca se entregan plenamente al Estado. No solo se urbaniza sin integrar, sino también sin consolidar.

Sin embargo, sería un error ignorar por qué este modelo resulta atractivo. La separación de usos y el diseño de barriadas cerradas responden a demandas legítimas: tranquilidad, seguridad, privacidad y, en muchos casos, preservación de estatus. Para muchas familias, estos entornos ofrecen orden frente a la incertidumbre de la ciudad tradicional.

El problema es que lo que funciona a escala del hogar falla a escala del territorio. Cuando este modelo se replica masivamente, genera costos colectivos: menos conectividad, menor interacción económica y mayor dependencia del automóvil.

El resultado es un territorio donde casi toda actividad relevante depende de desplazamientos largos. No es casualidad que, tras lo ocurrido en el Puente de las Américas, la conversación pública haya girado hacia el tranque y la falta de empleo local. Son el mismo problema.

Las ciudades que funcionan acercan oportunidades: empleo, educación, salud y ocio de calidad. Esa proximidad depende, en gran medida, de sistemas de transporte que reduzcan tiempos y amplíen la accesibilidad.

Pero hay un problema aún más profundo: los incentivos institucionales. Los municipios ordenan el territorio, pero no capturan plenamente los beneficios económicos de ese ordenamiento. La recaudación se concentra a nivel central, debilitando el incentivo para atraer empresas o densificar.

En este contexto, la discusión actual sobre reformas a la Ley de Descentralización en la Asamblea Nacional es una oportunidad clave. Incorporar mecanismos de captura de valor permitiría que municipios y juntas comunales se beneficien directamente del desarrollo en sus territorios, haciendo visible en los barrios el resultado de los impuestos que allí se generan.

Sin esa conexión, ordenar seguirá siendo políticamente costoso y fiscalmente irrelevante.

¿Qué se puede hacer?

Primero, hay que conectar barrios con calles completas: vías pensadas para la gente —aceras continuas, sombra, cruces seguros— y no solo para los carros.

Segundo, estructurar un sistema de transporte público integrado: corredores troncales de alta capacidad, complementados por rutas alimentadoras que conecten las barriadas con estaciones y centros urbanos.

Tercero, crear centralidades con densidad y mezcla de usos alrededor de esas estaciones.

Cuarto, alinear los incentivos fiscales para que los municipios se beneficien del desarrollo que promueven.

Pero incluso si todo esto avanza, hay que decirlo con claridad: podrán construir más puentes y ampliar corredores, pero nada de eso resolverá el tranque si no se corrige el modelo de fondo.

De hecho, parte de la solución también pasa por la ciudad de Panamá. Reducir la presión sobre sus accesos requiere desincentivar el uso del automóvil en el centro mediante herramientas como un impuesto por congestión y un sistema eficiente de cobro por estacionamiento. Pero esto solo será políticamente viable si esos recursos se reinvierten directamente en mejorar el transporte público metropolitano, fortaleciendo sistemas integrados que reduzcan la dependencia del automóvil en toda la región.

La oportunidad está abierta hoy, en la Asamblea y en la planificación de la ciudad.

Panamá Oeste ya logró atraer población. El reto ahora es convertirse en ciudad.

Porque, si una sola explosión puede paralizar toda una región, el problema no es el incidente: es el modelo.

El autor es arquitecto y urbanista.