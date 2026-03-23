Panamá: riqueza logística, pobreza en formación comercial

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá es, sin discusión, un país privilegiado. Contamos con puertos en ambos océanos, el Canal, un hub logístico de clase mundial, la Zona Libre de Colón, un centro bancario sólido y el dólar como moneda. Pocos países en la región tienen una plataforma tan completa para competir globalmente.

Sin embargo, hay una paradoja evidente: mientras otras naciones con menos recursos estructurales han apostado por desarrollar su principal activo —su gente—, Panamá no ha logrado capitalizar plenamente el suyo.

En distintos países, la formación comercial, el servicio al cliente y la cultura de ventas son pilares estratégicos para dinamizar el consumo interno, atraer inversión y fortalecer el turismo. Han entendido que una economía crece no solo por lo que tiene, sino por cómo su gente lo comunica, lo vende y lo representa.

En Panamá, a pesar de ser un país esencialmente comercial y con una oferta turística envidiable, la formación en estas áreas sigue siendo limitada, dispersa o poco sostenida. Cuando existe capacitación, muchas veces carece de seguimiento, medición o compromiso por parte del liderazgo empresarial, lo que termina diluyendo su impacto.

Formar sin dar continuidad es, en la práctica, desperdiciar tiempo y recursos.

El reto no es solo capacitar, sino construir una estrategia país donde gobierno y empresa privada alineen esfuerzos para desarrollar habilidades comerciales, cultura de servicio y mentalidad competitiva en nuestra gente. Esto no solo impulsaría el consumo nacional e internacional, sino que generaría empleo y fortalecería sectores clave como el turismo y la logística.

Panamá ya tiene la infraestructura. Lo que falta es potenciar, de forma intencional y sostenida, el talento humano.

Porque, al final, el verdadero hub no es el Canal ni los puertos: es su gente.

El autor es coach comercial.