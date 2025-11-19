Panamá rumbo al Mundial 2026: cuando la humildad y el talento se visten de patria

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La Selección Nacional de Panamá volvió a redactar una página en la historia del fútbol nacional y mundial. La Roja selló su clasificación al Mundial de 2026 —México, Estados Unidos y Canadá— con una victoria contundente 3–0 sobre El Salvador. Pero más allá del resultado, lo que celebró el país entero fue algo más profundo: el triunfo de un pueblo que cree en sí mismo.

Cuando la pelota rodó, no solo jugaron once futbolistas. Jugaron los barrios, las casas humildes donde muchos de nuestros jugadores dieron sus primeros toques; jugaron las calles estrechas, donde se aprende a controlar el balón entre piedras y desniveles; jugaron las pocas canchas que existen en nuestras comunidades, levantadas con esfuerzo, resistencia y sueños. De allí surge la materia prima de nuestra Selección.

De los barrios a la esfera mundial

Una de las características del fútbol panameño es que su talento nace de lo más profundo del país social. Nuestros jugadores son hijos de familias trabajadoras: jóvenes que crecieron lejos de los privilegios, formados en entornos donde la disciplina, la constancia y el hambre de superación son aprendizajes cotidianos.

Muchos comenzaron en calles improvisadas como canchas; luego dieron el salto a las pocas instalaciones deportivas disponibles. Más tarde, los clubes locales, con todas sus limitaciones, se convirtieron en vitrinas que apostaron por su desarrollo y los proyectaron al exterior. Desde allí, algunos lograron acceso a ligas internacionales… pero todos mantuvieron el mismo origen: la humildad como identidad y como impulso.

La clasificación del 18 de noviembre es también el resultado de esa cadena de esfuerzos: el barrio que cobija, la familia que impulsa, el club que confía y el país que espera. Cuando Panamá gana, ganan todos ellos.

La Roja como proyecto nacional

Este logro no es casualidad. Panamá ha venido consolidando un proyecto deportivo que combina orden táctico, madurez emocional y un profundo sentido de propósito. Lo que antes parecía excepcional —ir a un Mundial— ahora se vive con la convicción de que el país tiene las capacidades para competir de tú a tú en la Concacaf y en la FIFA, demostrando que el fútbol panameño ya no es un actor marginal, sino un protagonista emergente en la esfera internacional.

Nuestra Selección demuestra que el talento existe, que se renueva, que emerge con fuerza y que, cuando encuentra estructura y visión, es capaz de mantenerse en la élite.

Una victoria que une a la nación

En medio de tensiones económicas, políticas y sociales, el triunfo de La Roja funciona como un punto de encuentro nacional. El fútbol no sustituye a la política ni resuelve los problemas del país, pero sí recuerda que Panamá es capaz de unirse, de emocionarse colectivamente y de creer en su futuro.

Cada bandera al viento, cada abrazo espontáneo y cada grito de “¡Viva la Roja!” se convierten en actos simbólicos de identidad. Son momentos en los que el país se reconoce a sí mismo y reafirma su espíritu colectivo.

Hacia el 2026: orgullo, compromiso y esperanza

El Mundial 2026 representa un desafío mayúsculo, pero también una oportunidad histórica para transformar el desarrollo del fútbol nacional. Panamá necesita más inversión, más canchas, más programas juveniles y una política deportiva sostenida. Pero también cuenta con lo más importante: un jugador panameño capaz de competir con valentía, disciplina y corazón.

La humildad y el talento, cuando se visten de patria, pueden mover montañas. Y Panamá, una vez más, lo ha demostrado.

El autor es especialista en ciencias sociales.