‘Panamá se financia hoy en mejores condiciones’

Desde la llegada del nuevo gobierno, Panamá no ha recurrido a los mercados de capitales internacionales para colocar bonos en dólares; tampoco se han hecho emisiones a largo plazo. Esta decisión ha resultado acertada, ya que, desde que comenzó el actual gobierno, las tasas a las que debe financiarse la República han disminuido de manera considerable.

La última emisión internacional se realizó el 29 de febrero de 2024, cuando Panamá colocó tres bonos, entre los cuales uno fue por 1,250 millones de dólares con vencimiento en 2038 y una tasa de interés de 8% anual. Hoy, un bono con el mismo plazo en el mercado se financia alrededor del 6.5%, reflejo de mejores condiciones.

En aquel momento, el pesimismo era evidente: Fitch había rebajado a Panamá del grado de inversión en marzo de 2024, persistía la incertidumbre sobre las otras agencias calificadoras y la Reserva Federal mantenía su tasa de referencia en 5.5%, el nivel más alto en décadas. Además, el país enfrentaba un pago de 1,250 millones de un bono global programado para el 22 de septiembre de 2024.

El actual gobierno cambió la estrategia: autorizó financiamientos privados con bancos internacionales y permitió emitir mayor monto en distintos vencimientos en la bolsa de valores local. Aunque son mercados menos profundos, los plazos a emitir usualmente son más cortos, lo que permitió evitar endeudarse a largo plazo con intereses elevados. En la primera subasta de letras (a 12 meses), el 16 de julio de 2024, se llegó a pagar un interés de hasta 7%. En contraste, la última subasta de agosto de 2025 mostró un rendimiento promedio de las letras a un año de 5.36%.

La mejora en la tasa se compone de dos partes. Primero, la percepción de riesgo de los inversionistas sobre Panamá ha mejorado, impulsada por la aprobación de la nueva ley del Seguro Social y un manejo fiscal más prudente. Segundo, las tasas de referencia de la Reserva Federal y las tasas de los bonos del Tesoro de EUA también vienen a la baja, generando un ambiente fiscal más favorable.

El próximo año hay que repagar dos bonos: 980 millones el 29 de enero y 1,325 millones el 17 de abril. ¿Seguirán con la misma estrategia de financiación o acudirán a los mercados internacionales para repagar estos bonos? Lo cierto es que, hasta ahora, la decisión de no emitir bonos globalmente a largo plazo ha sido acertada. Hoy Panamá puede refinanciarse en condiciones mucho más favorables que el año pasado, lo que significa menores costos futuros para el servicio de la deuda pública y un alivio para las finanzas del país.