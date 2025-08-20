Panamá: su canal y sus puertos

Exclusivo Suscriptores

En la reciente reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se lució el Mero Micho, quien presidió la sesión. Puso a Panamá en el sitial que le correspondía ante tan distinguida audiencia, ratificando la neutralidad de la ruta interoceánica y reiterando la soberanía sobre todo el territorio.

No podía faltar la retórica entre “Gringolandia” y China, con Panamá en el medio, como si fuéramos un emparedado. El representante estadounidense manifestó: “Nos sigue preocupando la influencia china en el Canal de Panamá”, comentarios en sintonía con las declaraciones del “Desquiciado” y sus secuaces, que frecuentemente exteriorizan el deseo de retomar el Canal como propiedad de su país.

A su vez, el representante de China refutó esas declaraciones respaldando plenamente a Panamá: “Panamá siempre ha gestionado con eficacia el Canal. China siempre ha respetado la neutralidad permanente del Canal”. También acusó a Estados Unidos de difundir mentiras, asegurando que el gobierno chino no interviene en la vía interoceánica.

El Mero Micho expresó magistralmente: “La neutralidad es la única y la mejor defensa de nuestro Canal ante cualquier amenaza particular o global y, por supuesto, el ejercicio soberano de nuestro país tanto en la propiedad como en la administración, resguardada y tutelada con un tratado internacional”. Un buen “jarabe de pico” para la comunidad extranjera; pero los locales sabemos que somos soberanos siempre y cuando los gringos lo permitan. También recalcó: “El tránsito seguro de todos los buques, en tiempo de paz como de guerra, es garantía de la seguridad para la navegación del mundo”. Interpretado correctamente, significa que la seguridad será la que seleccione Estados Unidos y, claro está, que sus buques de guerra tengan paso expedito y gratuito por el Canal.

El administrador de la ACP reiteró que “esta neutralidad proporciona estabilidad al comercio global”. Otro “jarabe de pico” para oídos foráneos, pues sabemos que la neutralidad y la seguridad marítima se perdieron en el momento en que contingentes militares estadounidenses tomaron posesión de las áreas canaleras, convirtiéndose en la peor amenaza para la seguridad del Canal. A esto se suma la vulnerabilidad creada con el convenio de ciberseguridad suscrito con Washington.

El director de Interpol, Valdecy Urquiza, mencionó en dicho debate que la organización apoya a los países mediante tres pilares: “una cooperación internacional efectiva basada en datos, la coordinación de operaciones multilaterales y la difusión del conocimiento y las mejores prácticas”. Entonces, ¿por qué Panamá suscribió acuerdos de ciberseguridad y un memorándum de entendimiento con Estados Unidos, cuando existían alternativas de cooperación multilateral a través de Interpol? ¿Será que Panamá firmó un memorándum de exclusividad con Washington y no nos hemos enterado?

En cuanto a los puertos de Balboa y Cristóbal, hemos recibido un inesperado respaldo colateral de parte de China, que frenó la venta a BlackRock y sus aliados sin tener parte directa en esa transacción. El “Desquiciado” cacareó que dicha venta era un triunfo para Estados Unidos porque sacaba a los chinos del Canal, pero ahora se le convirtió en morisqueta: representantes de CK Hutchison manifestaron que no creen que la operación se concrete este año. Por ahora, el verdadero ganador ha sido China, lo que le da a Panamá tiempo suficiente para hacer lo que corresponde y recuperar el dominio de sus dos puertos.

Panamá debe reaccionar rauda y velozmente para capitalizar sus oportunidades: resolver las demandas de inconstitucionalidad que buscan anular los contratos con Panama Ports Company (PPC) e ingresar al fisco las millonarias sumas que esa empresa dejó de pagar, según auditorías ya concluidas. Es obvio: si no existen los contratos, CK Hutchison no es dueño de nada y no tiene nada que vender.

Actualmente, las demandas de inconstitucionalidad están en análisis en la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, pareciera que los magistrados estaban más preocupados por aprobarse una jubilación especial a perpetuidad que por fallar en este asunto de gran interés nacional. ¿Será que no se atreven a decidir en derecho por miedo a que Estados Unidos les retire la visa? Este fallo es de suma importancia, pues nos daría fortaleza en cualquier negociación futura, una vez terminados esos contratos. El tiempo corre, pero no se le da la prioridad que merece.

El contralor, en lugar de buscar votos, debería ponerse las pilas e iniciar acciones para recuperar de CK Hutchison las sumas desviadas del patrimonio del Estado, que su propia oficina calculó en más de 300 millones de balboas, además de los más de 1,000 millones otorgados en incentivos fiscales a través de los contratos. En vez de decir sandeces para agradar a Estados Unidos calificando las concesiones de PPC como “un enclave chino en el Canal”, que se dedique a recuperar lo que corresponde a los cofres nacionales. ¿O será que aspira a una “golden visa” estadounidense?

Estaremos vigilantes de los resultados en los puertos de Balboa y Cristóbal, de la mina de cobre y del ferrocarril, por mencionar algunas situaciones críticas para el país.

El autor es ciudadano.