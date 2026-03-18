Panamá: un país que la geografía convirtió en hub logístico

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Hay países que buscan convertirse en centros logísticos. Panamá, en cambio, parece haber nacido para serlo.

La geografía del istmo definió desde temprano el papel que el país podía jugar en el comercio mundial. Apenas unos 80 kilómetros separan los océanos Atlántico y Pacífico en el punto más estrecho del territorio, una distancia relativamente corta que ha servido durante siglos como una de las rutas naturales más importantes para conectar dos grandes océanos y, con ellos, una parte esencial del comercio global.

La construcción del Canal de Panamá transformó esa ventaja geográfica en infraestructura estratégica. Desde su inauguración, la vía interoceánica ha reducido de manera significativa los tiempos de tránsito marítimo entre mercados clave, convirtiéndose en uno de los activos logísticos más relevantes del planeta.

Pero cuando se habla del rol logístico de Panamá, es importante entender que el Canal es solo una parte de un sistema mucho más amplio.

En ambos extremos de la vía interoceánica operan algunos de los puertos más activos de América Latina. Estas terminales especializadas en contenedores manejan millones de TEU al año y conectan rutas marítimas que enlazan Asia, Europa, la costa este de Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Pocos lugares en el mundo concentran una actividad portuaria de tal magnitud en un espacio geográfico tan compacto.

A este ecosistema marítimo se suma otro elemento clave: el Ferrocarril Transístmico, que conecta el Atlántico con el Pacífico. En la práctica funciona como un canal seco, permitiendo movilizar contenedores entre ambos océanos en pocas horas. Es una alternativa eficiente que complementa las operaciones portuarias y amplía las opciones logísticas para determinados tipos de carga.

Los regímenes especiales también han sido decisivos para ampliar el papel del país. Zonas francas, parques logísticos y centros de distribución han permitido que Panamá no sea únicamente un punto de tránsito, sino también un lugar donde se redistribuyen mercancías hacia distintos mercados.

La Zona Libre de Colón es quizá el ejemplo más conocido de este modelo. Durante décadas ha funcionado como uno de los principales centros de redistribución comercial para América Latina y el Caribe. A su alrededor se han desarrollado otras plataformas logísticas que aprovechan la conectividad marítima, terrestre y aérea del país.

El régimen de Panamá Pacífico ha permitido contar con una amplia zona franca del lado del Pacífico donde operan empresas de primer nivel en logística, distribución comercial y almacenaje, entre otras actividades permitidas. A estas se suman otras zonas francas localizadas tanto en Ciudad de Panamá como en distintas provincias, configurando un eje robusto para actividades logísticas de empresas nacionales y multinacionales.

La infraestructura vial también forma parte de esta red. La autopista Panamá–Colón, por ejemplo, facilita el movimiento de carga entre los principales polos logísticos del país en poco más de una hora, integrando puertos, centros de distribución y aeropuertos dentro de una misma dinámica operativa.

El componente aéreo, por su parte, añade otra dimensión a la plataforma logística panameña. La conectividad aérea permite movilizar carga de alto valor o sensible al tiempo, integrando al país en cadenas logísticas que requieren rapidez y confiabilidad.

Cuando se observan todos estos elementos en conjunto —Canal, puertos, ferrocarril, zonas logísticas, carreteras y conectividad aérea— resulta evidente que Panamá posee una plataforma logística difícil de igualar en la región.

Sin embargo, tener ventajas estructurales no significa que el trabajo esté terminado. Los hubs logísticos más competitivos del mundo evolucionan constantemente. A medida que el comercio global cambia, también lo hacen las exigencias de eficiencia, coordinación y conectividad entre los distintos modos de transporte.

Panamá ya cuenta con una base extraordinaria. Pero toda plataforma logística necesita seguir ajustándose para mantenerse competitiva.

En la próxima columna me gustaría abordar precisamente ese punto: qué tan bien conectados están entre sí los distintos componentes del sistema logístico panameño y dónde existen oportunidades claras de mejora.

Porque en logística, muchas veces la verdadera diferencia no está solo en la infraestructura, sino en la forma en que todo el sistema logra integrarse y operar de manera coordinada.

El autor socio líder de Deloitte Panamá.