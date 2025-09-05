Panamá: Un país rico en ventajas, pobre en planificación

Exclusivo Suscriptores

A lo largo de su historia, desde mucho antes de la época de la Colonia, Panamá jugó un papel trascendental, primero en la conformación de los dos océanos, en el cambio de los vientos y las corrientes, y en el desarrollo de la biodiversidad continental. Después de la conquista de América, Panamá sirvió de puente para el desarrollo y crecimiento del imperio español, al ser utilizado como paso del oro y como centro de comercio regional durante las ferias de Portobelo. Posteriormente, a la independencia de España, nuevamente el Istmo jugó un papel con la construcción del ferrocarril como lugar de paso para el oro proveniente de California hacia la costa este de los Estados Unidos. Todo esto fue la antesala a la construcción del Canal por parte de los norteamericanos, después del fracaso de Ferdinand de Lesseps en construir un canal a nivel. Durante todo el siglo XX, Panamá continuó sirviendo, principalmente a los Estados Unidos, pero también al mundo, como puente de paso para el comercio internacional. Finalmente, después de casi 500 años de la conquista de América, Panamá logró controlar su propio destino con la transferencia del Canal a manos panameñas y de las demás tierras adyacentes el 31 de diciembre de 1999.

Tuve el privilegio de estar estrechamente asociado a la transición del Canal y al proceso que culminó con su transferencia a la República de Panamá el 31 de diciembre de 1999. Con orgullo pude ver cómo la administración panameña le demostró al mundo que podíamos administrar el Canal igual o mejor que los norteamericanos, al igual que planificar y ejecutar el proyecto de ampliación para adecuarlo a las cambiantes necesidades de la demanda del comercio internacional y, lo más importante, lograr hacerlo de manera rentable para el país.

Después de 25 años de la transferencia del Canal, lo que faltó y todavía está pendiente es que el Canal se integre al desarrollo nacional, más allá de servir como generador de aportes al Tesoro. Para ello, la herramienta fundamental que quedó enmarcada en el Título Constitucional es una Estrategia Marítima Nacional de la que el Canal debe formar parte. Esa responsabilidad, tal como aparece consignada en el Título Constitucional, corresponde a la entidad que designe el Órgano Ejecutivo, que por ley recae en la Autoridad Marítima de Panamá. Ya sea por falta de idoneidad, recursos o los vaivenes políticos, esta entidad se ha quedado muy corta con respecto a esa responsabilidad. Pero, ante el vacío por parte de la AMP y la falta de interés de la ACP, quizás lo que hace falta es que esta función se coordine desde el más alto nivel, a través de la Comisión de Enlace entre la ACP y el Gobierno, anunciada por el presidente Mulino en la reunión que sostuvo con la Directiva de la ACP.

En el mediano plazo, es importante que el futuro administrador del Canal tenga entre sus prioridades, para los próximos siete años, la participación en la elaboración, coordinación y ejecución de esa estrategia. Esa estrategia debe tomar en consideración el aprovechamiento de la posición geográfica, tanto en su función como lugar de tránsito de buques y carga, como en el valor que se puede añadir a las cadenas de suministro que utilizan a Panamá como centro de distribución para la región y el mundo.

Debemos reconocer que Panamá no ha sabido aprovechar su posición geográfica, en parte porque ha “regalado” sus principales activos a través de malas concesiones, pero también porque no ha valorado el potencial de su HUB logístico y la forma en que todo el país y sus territorios pueden aprovecharlo. En otras palabras, la Estrategia Marítima Nacional debe formar parte, a su vez, de un Plan Nacional de Desarrollo que vaya más allá de potenciar la región interoceánica.

El Plan Nacional de Desarrollo debe ser un plan de Estado que trascienda quinquenios de gobierno y que sea el resultado de un acuerdo nacional entre todas las partes. El Canal debe dejar de ser un enclave. Si bien los panameños decidimos establecer un régimen especial para proteger el Canal de la política partidista, el momento ha llegado para que en los próximos siete años el Canal juegue un papel más activo en el desarrollo de Panamá como una herramienta de crecimiento y desarrollo del HUB logístico, así como de los demás sectores económicos del país.

El autor es exdirector de La Prensa