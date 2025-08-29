Panamá, 29 de agosto del 2025

    Comercio e inversión

    Panamá y Brasil: una alianza estratégica en tiempos de incertidumbre geopolítica

    Giuliano Vitorino

    El mundo vive un momento geopolítico muy delicado, en el que las fuerzas políticas y económicas se están reorganizando, lo que en ocasiones genera tiempos turbulentos y sacude algunas economías.

    La inestabilidad geopolítica es constante, y la importancia de ampliar las relaciones comerciales y las alianzas estratégicas con otros mercados es fundamental, ya que no solo ayudan a mitigar riesgos, sino que también pueden ser cruciales para la supervivencia.

    En este sentido, quisiera destacar la visita del presidente José Raúl Mulino a Brasil, la cual representa una oportunidad estratégica para fortalecer los lazos comerciales y explorar nuevas vías de negocio entre ambos países, pues existe una importante sinergia comercial que puede desarrollarse entre Brasil y Panamá.

    Me gustaría señalar algunas oportunidades:

    1. Infraestructura portuaria y logística. Panamá, con su privilegiada ubicación geográfica y el Canal de Panamá, es un centro logístico natural para Latinoamérica. Esto puede atraer inversión brasileña para modernizar y expandir la infraestructura portuaria panameña, ofreciendo oportunidades en áreas como la construcción, la tecnología y los servicios logísticos.

    2. Turismo y conectividad aérea. El Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, sirve como punto de conexión entre Brasil y varios destinos en Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Las inversiones en turismo, incluidas la infraestructura hotelera y los paquetes turísticos, pueden ser una vía prometedora para que las empresas brasileñas expandan su presencia internacional.

    3. Agroindustria y exportaciones. Brasil ya exporta algunos productos agrícolas a Panamá, pero puede abrir nuevos mercados y utilizar al país como un centro de procesamiento y reexportación con alcance global.

    4. Alianzas comerciales e inversiones. Es clave establecer alianzas estratégicas para atraer inversión a proyectos relevantes para Panamá.

    Esta visita no solo fortalece los lazos bilaterales, sino que también abre múltiples oportunidades para empresas brasileñas y panameñas en diversos sectores. La combinación de la posición estratégica de Panamá, su moderna infraestructura y los intereses comunes de ambos países crea un entorno propicio para el crecimiento mutuo.

    La Cámara de Inversión y Comercio Brasil–Panamá (CICBP) está a disposición de las empresas brasileñas interesadas en explorar estas oportunidades y establecer contactos con las autoridades y empresarios panameños para maximizar los beneficios de esta colaboración, y viceversa.

    El autor es presidente de la Cámara de Inversión y Comercio Brasil–Panamá.

    Giuliano Vitorino


