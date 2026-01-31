Panamá y el espacio: el siguiente paso natural del Canal

Exclusivo Suscriptores

Durante más de un siglo, Panamá ha hecho algo extraordinario: convertir su geografía en una ventaja global. El Canal no solo mueve barcos; organiza el comercio mundial con reglas claras, neutralidad, seguridad y eficiencia. Gracias a eso, Panamá no necesita ser el país más grande ni el más industrializado para ser indispensable.

Hoy, el mundo está entrando en una nueva etapa de conectividad global. Esta vez, el nuevo “océano” no está entre continentes, sino sobre nuestras cabezas. El gran cambio: ir al espacio ya no es ciencia ficción.

Durante décadas, enviar algo al espacio era caro, lento y excepcional. Pero eso está cambiando rápidamente. Los cohetes reutilizables —que aterrizan y vuelven a volar— están bajando los costos y aumentando la frecuencia de lanzamientos. En términos simples: ir a órbita se está volviendo cada vez más parecido a transportar carga.

Cuando el costo de mover cosas baja, aparecen nuevas industrias. Pasó con los barcos de vapor, con los contenedores y con la aviación comercial. Ahora está pasando con el espacio.

Y cuando eso ocurre, la pregunta clave no es quién construye el vehículo, sino quién organiza el flujo. Panamá ya sabe cómo hacer esto.

El éxito del Canal nunca fue construir barcos. Fue crear un sistema confiable para que otros los usaran: un marco legal claro, reglas estables, operación profesional y un modelo que devuelve beneficios directos al país.

Ese modelo es exactamente el que el espacio va a necesitar en los próximos años.

La idea detrás de Panastra no es competir con las grandes potencias espaciales ni “poner una bandera en la Luna”. Es algo mucho más panameño: ser el punto donde todo pasa, de forma ordenada, segura y neutral. Es geografía que vuelve a importar.

Para lanzar al espacio, la ubicación importa. Mucho. Lanzar cerca del ecuador permite aprovechar la rotación de la Tierra, lo que reduce costos y aumenta eficiencia. Además, se necesita mar abierto para operar con seguridad.

Panamá tiene ambas cosas. Y no necesita grandes plataformas en tierra. El modelo más lógico son plataformas fijas en el mar, operadas con la misma lógica con la que hoy se gestiona el tránsito marítimo: infraestructura permanente, reglas claras y soberanía panameña.

Otra vez, geografía convertida en ventaja: del mar al aire… y ahora al espacio.

Panamá no solo conecta océanos. También conecta cielos. Tocumen y el Hub de las Américas de Copa hacen exactamente lo mismo que el Canal, pero en el aire: redistribuir personas y carga por todo el continente.

En el futuro —primero para carga y luego para pasajeros— los cohetes también permitirán viajes punto a punto en la Tierra, reduciendo trayectos intercontinentales a menos de una hora. Cuando eso pase, los lugares que ganarán no serán los más ruidosos, sino los que ya saben integrar mar, aire y logística. Panamá ya lo hace.

Cuando ir al espacio se vuelve accesible, empiezan a pasar cosas interesantes, como la fabricación en órbita de materiales y medicamentos, centros de datos en el espacio alimentados por energía solar, el turismo orbital, cadenas de suministro para bases en la Luna y, eventualmente, en Marte.

Panamá no necesita operar estas industrias. Como con el Canal, basta con ser el lugar donde se organizan, se regulan y se conectan con el resto del mundo.

¿Quién lidera esto? Panamá, usando lo que ya funciona.

Panastra no plantea crear un aparato nuevo desde cero. La visión es clara: el país define la estrategia espacial y su posición internacional; la Autoridad del Canal de Panamá opera la infraestructura y la logística, como ya sabe hacerlo, y los beneficios regresan al país a través del mismo marco legal que hoy rige al Canal. Es evolución, no ruptura. Es mirar al espacio sin dejar de ser Panamá.

Esto no es sobre construir cohetes ni competir con superpotencias. Es sobre entender que el mundo está abriendo una nueva ruta y que Panamá, históricamente, siempre ha sabido estar donde las rutas se cruzan.

El Canal nació porque alguien entendió antes que otros cómo se movería el mundo. El espacio es la próxima frontera del movimiento global, y Panamá, una vez más, está exactamente en el lugar correcto en el momento adecuado.

El autor es empresario digital y consultor estratégico de datos e inteligencia artificial.