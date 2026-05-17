Panamá y el nuevo seguro energético de Occidente

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La guerra entre Irán e Israel dejó una lección estratégica que el mundo no puede ignorar: el Golfo Pérsico sigue siendo demasiado importante para la economía mundial, pero ya no puede considerarse completamente confiable para sostener una dependencia energética crítica de largo plazo.

Eso no significa abandonar abruptamente la región. Sería imposible. Pero sí implica que Occidente y sus aliados deben reducir progresivamente su dependencia energética de una zona donde los conflictos militares, las tensiones políticas y las amenazas sobre rutas marítimas pueden alterar los mercados globales en cuestión de horas.

Cuando el Golfo Pérsico entra en crisis, aumentan los precios del petróleo, del gas natural licuado (LNG), de los seguros marítimos y de la inflación global. Miles de millones de dólares pueden evaporarse simplemente por percepción de riesgo.

Por eso, la palabra clave ya no es únicamente “precio”. La palabra clave ahora es “seguridad”.

Japón produce más de 11 mil millones de dólares diarios en actividad económica. India genera cifras similares. Corea del Sur supera los 5 mil millones diarios y Taiwán ronda los 2.5 mil millones diarios.

Son economías industriales gigantescas cuya estabilidad depende de electricidad continua, puertos operativos, producción de semiconductores y cadenas logísticas activas.

Para estas naciones, una interrupción energética prolongada puede resultar muchísimo más costosa que mantener reservas estratégicas de LNG.

Además, la reducción de incertidumbre que proporciona una reserva energética estratégica puede mejorar significativamente el clima de inversión internacional. Cuando inversionistas y mercados saben que existe capacidad de respuesta rápida ante crisis energéticas, aumenta la confianza y disminuye el estrés financiero tanto en Oriente como en Occidente.

Aquí es donde Panamá puede desempeñar un papel extraordinario.

Diversos análisis energéticos proyectan que Estados Unidos podría acercarse a exportaciones de LNG de entre 20 y 28 billones de pies cúbicos diarios hacia finales de la década, dependiendo de la infraestructura, la producción y la demanda interna.

Parte de ese gas podría almacenarse estratégicamente en Panamá mediante metaneros atracados o posicionados en la Bahía de Panamá, cerca del Canal.

Cinco o incluso diez metaneros modernos podrían funcionar como una reserva energética estratégica flotante para aliados occidentales y economías asiáticas asociadas.

No se trataría solamente de vender gas. Se trataría de vender estabilidad, continuidad y confianza.

El LNG almacenado podría despacharse gradualmente mientras nuevos cargamentos llegan desde Estados Unidos, creando un sistema amortiguador capaz de responder rápidamente ante crisis internacionales.

Además, la ventaja logística sería enorme.

Despachar LNG directamente desde el Golfo de México hacia Asia puede tomar semanas. Contar con reservas posicionadas en Panamá podría ahorrar entre 15 y 20 días de respuesta logística, dependiendo del destino y de las condiciones del mercado.

En una crisis energética global, esos días pueden valer miles de millones de dólares.

Y este modelo también beneficiaría significativamente a Estados Unidos.

Estados Unidos fortalecería sus relaciones estratégicas con Japón, Corea del Sur, Taiwán, India y otras economías aliadas, consolidándose como proveedor energético confiable y socio logístico de largo plazo.

Al mismo tiempo, Panamá dejaría de ser visto únicamente como una ruta marítima para convertirse en un centro internacional de resiliencia energética, logística y comercial.

Los beneficios podrían extenderse hacia sectores como:

tecnología,

educación,

servicios marítimos,

logística portuaria,

mantenimiento naval,

inteligencia artificial,

centros de datos,

manufactura,

banca,

comercio internacional,

y cooperación energética.

La presencia de metaneros en aguas panameñas también generaría actividad económica directa mediante abastecimiento, mantenimiento, soporte portuario y múltiples servicios marítimos especializados.

Además, Panamá posee dos recursos estratégicos extraordinarios para el futuro: turismo y agua.

En un siglo donde muchas regiones enfrentarán estrés hídrico creciente, el agua dulce se convertirá en uno de los activos más importantes del planeta. Panamá posee abundancia relativa de agua y una posición geográfica privilegiada para transformarse en un centro de estabilidad y cooperación internacional.

Mientras tanto, China continuará expandiendo agresivamente su liderazgo en paneles solares, baterías y reactores nucleares modulares. Occidente necesita fortalecer también sus ventajas logísticas, marítimas, financieras y energéticas.

Durante décadas, el mundo priorizó la eficiencia extrema. Hoy, las grandes naciones comienzan a comprender que la resiliencia también tiene valor económico.

La guerra con Irán dejó una lección clara: la energía barata no siempre es energía segura.

Y las naciones inteligentes comenzarán a actuar en consecuencia.

El autor es ingeniero electromecánico.