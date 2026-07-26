Panamá y la economía circular: de la norma a la práctica

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Comencemos por lo evidente: la mayoría de los panameños no sabría explicar en qué consiste realmente la economía circular; suena a materia de posgrado. La economía que conocemos es lineal: extraemos recursos, fabricamos productos, los vendemos y, al romperse o agotarse, terminan en el basurero. La economía circular rompe ese modelo: diseña bienes duraderos y reparables, convierte los residuos de una industria en materia prima para otra y propone que alquilar o compartir sea tan válido como comprar. Reciclar es solo el último recurso, no el plan maestro.

En Panamá nos obsesionamos con la basura, y no es para menos: el panorama es desolador. Apenas reciclamos un 5 % de nuestros desechos; el otro 95 % acaba enterrado, incinerado o flotando en ríos que luego reclamamos limpios para las fotos turísticas. Según la Cámara de Reciclaje de Panamá, somos el segundo país de América Latina con mayor generación de basura per cápita, solo detrás de Chile. Pero quedarnos frente al contenedor de reciclaje es apenas rascar la superficie del problema.

En noviembre pasado se aprobó la Ley 502, la primera norma que aborda el tema de forma integral: no solo incorpora el reciclaje, sino también el ecodiseño, la reparación de equipos y la reutilización de materiales antes de que se conviertan en desechos. Crea un Consejo Nacional de Economía Circular, exige un Plan Estratégico cada cuatro años y coloca al fabricante en el centro de la responsabilidad. Todo está bien sobre el papel, pero el reglamento —que definirá multas e incentivos— seguía en debate interinstitucional hasta marzo. Durante el Congreso Bio Circular, celebrado en junio, empresarios y expertos levantaron la voz: basta de normas vacías; urge pasar a la acción.

Mientras el Estado redacta decretos, algunos ya se mueven por su cuenta. Emprendimientos panameños convierten uniformes usados y lonas publicitarias en nuevos productos y han obtenido reconocimientos regionales. Existe, además, una Red Nacional de Economía Circular en la que convergen el Sindicato de Industriales, universidades, gremios empresariales y un movimiento de recicladores de base que impulsó la ley sin esperar ningún decreto.

La economía circular no surgirá de otro artículo legal ni de un congreso de nombre elegante. Nacerá cuando una empresa comprenda que reparar resulta más barato que reemplazar, cuando un municipio ofrezca tarifas diferenciadas según la cantidad de residuos reciclados y cuando compartir o alquilar deje de parecer extraño para convertirse en un negocio rentable.

El país cuenta con puertos, infraestructura, una posición estratégica e incluso con la ley. Solo faltan la voluntad y un cambio de enfoque para entender que este no es un tema exclusivo de ambientalistas, sino una fuente de empleo, ahorro y competitividad que hemos dejado pasar.

Se firmó el Acuerdo de Economía Circular. La elección ya está hecha. Ahora nos corresponde actuar: reciclar, reutilizar y reparar. El camino está abierto. Avancemos.

El autor es empresario.