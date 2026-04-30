Panamá y la OCDE: más allá de las listas, una oportunidad de país

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La reciente firma del Memorando de Entendimiento suscrito entre la Secretaría General de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Ministerio de Relaciones Exteriores ha reactivado una pregunta estratégica que trasciende lo coyuntural: ¿está el país dando pasos hacia una eventual adhesión?

Este proceso surge, además, en un contexto marcado por el interés de Panamá en crear condiciones para salir de las listas internacionales que lo catalogan como jurisdicción de riesgo o paraíso fiscal. La respuesta no es categórica, pero permite una lectura técnica clara. No se trata de una candidatura formal, sino de una señal consistente de alineamiento progresivo con estándares internacionales que, en otros casos, ha precedido procesos de ingreso.

Este tipo de instrumentos no debe interpretarse como un mecanismo de cooperación convencional. En la práctica, se configuran como plataformas de convergencia institucional. Bajo esta lógica, Panamá inicia un proceso de adopción de estándares, aproximación a marcos normativos en ámbitos como integridad pública, política fiscal, competencia económica y gobierno corporativo, acompañado por evaluaciones entre pares y generación de evidencia técnica.

El acuerdo incorpora ejes clave que estructuran esta convergencia, entre ellos el apoyo a una agenda de reformas con horizonte de cinco años, la definición de un marco de cooperación técnica, la alineación con estándares globales, la configuración de una ruta hacia un Programa País y el fortalecimiento de la credibilidad internacional. Estos elementos, considerados en conjunto, permiten entender la lógica del instrumento más allá de su forma jurídica y anticipan un proceso de transformación institucional de alcance acumulativo.

El horizonte de cinco años asociado a la agenda de reformas aporta una señal relevante. La OCDE suele operar con ciclos de mediano plazo cuando se busca transformar estructuras institucionales. Esto sugiere que no se trata de una intervención puntual, sino de un proceso planificado que puede sentar bases para una integración más profunda en el sistema de estándares internacionales.

Conviene, sin embargo, introducir un matiz clave. La existencia de este acuerdo no implica que Panamá haya iniciado un proceso de adhesión. A diferencia de experiencias como las de Colombia y Costa Rica, el país no ha anunciado una intención formal ni ha recibido invitación del Consejo de la OCDE. Este punto es determinante, dado que la adhesión exige cumplir más de doscientos instrumentos normativos y superar evaluaciones técnicas de alta exigencia en múltiples sectores.

Aun así, subestimar el alcance de este paso sería un error. En la práctica internacional, los países transitan por una fase de convergencia funcional antes de considerar una candidatura. Esta etapa permite cerrar brechas regulatorias, fortalecer capacidades institucionales y construir un historial de cumplimiento verificable. Bajo esa lógica, Panamá podría estar posicionándose sin asumir, por ahora, los costos políticos y técnicos de una solicitud formal.

Más allá del debate sobre la membresía, el valor inmediato es evidente. La alineación con estándares OCDE mejora la reputación internacional, refuerza la confianza de los inversionistas y facilita el acceso a financiamiento en condiciones más favorables. También contribuye a reducir asimetrías regulatorias que inciden en la competitividad, en un entorno donde los mercados valoran la transparencia, la trazabilidad y la calidad institucional.

En síntesis, no se observa un salto directo hacia la OCDE, sino la construcción de una trayectoria posible. Panamá entra en una fase preparatoria que establece bases técnicas e institucionales para una eventual adhesión. La materialización de ese escenario dependerá de decisiones políticas futuras y de la profundidad con que se implementen las reformas acordadas.

Por ahora, lo más riguroso es reconocer un proceso de acercamiento serio y estructurado. En el lenguaje de la gobernanza internacional, estos pasos no son casuales. Con frecuencia, anteceden decisiones de mayor alcance. La cuestión de fondo no es si Panamá busca ingresar a la OCDE, sino si sabrá aprovechar esta ventana para hacerlo cuando las condiciones estén dadas y convertirla en una política de Estado con visión de largo plazo.

El autor es especialista en tecnologías de la información geográfica.