Panameñismo, una mirada al futuro…

Opinión

En estos días en que el Partido Panameñista vive un nuevo proceso de elecciones internas, no puedo dejar de reflexionar sobre el rumbo que hemos tomado y sobre lo que fuimos alguna vez.

Hace más de diez años decidí inscribirme en este partido porque creí —y sigo creyendo— en sus valores: el servicio a los demás, la honestidad, la defensa de la libertad y el compromiso con Panamá. Sin embargo, con el paso del tiempo, siento que hemos descuidado los principios que nos definieron.

El poder político debe ser una herramienta para servir, no para servirse de él. Hoy parece que muchos han olvidado que nuestra razón de ser no está en el beneficio personal, sino en el bienestar colectivo. Si no somos capaces de recuperar ese espíritu, corremos el riesgo de convertirnos en una estructura vacía, desconectada del pueblo que alguna vez nos dio su confianza.

Necesitamos una verdadera renovación. No una renovación de rostros o consignas, sino una renovación de propósito. Debemos pensar no en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones.

Urge abrir espacios reales a los jóvenes, motivarlos a creer en la política como una herramienta noble para transformar su entorno. Es cierto que hoy muchos no sienten interés, pero no podemos culparlos si lo que ven es un escenario donde los principios se diluyen y las convicciones se cambian por conveniencias.

El panameñismo tiene una historia rica, llena de luchas, ideales y proyectos que se hicieron con honestidad. No podemos permitir que esa herencia se pierda. Hoy más que nunca debemos volver a hablar de ese legado, de los copartidarios que sirvieron al país con honor y de la visión de nación que nos unió.

Panamá necesita un panameñismo que mire hacia adelante, con los pies firmes en sus valores y la mirada puesta en el futuro.

Es momento de reencontrarnos con nuestra esencia, de volver a creer y, sobre todo, de volver a servir.

Porque el panameñismo no es una bandera del pasado, sino una tarea pendiente con el futuro.

El autor es miembro del Partido Panameñista.