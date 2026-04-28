Panorama de la filosofía contemporánea

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Hacer un recuento pormenorizado de autores y libros de filosofía contemporánea se escapa de mis manos. A lo sumo, este panorama es el reflejo de mis intereses filosóficos. En ese sentido, quiero abordar algunos tópicos de filosofía contemporánea relevantes para discutir lo inmanente del futuro de la humanidad. Podemos dividir la cuestión en tres partes: por un lado, tenemos la cuestión ética; por otro, la crítica; y, por último, la crisis climática.

Quiero referenciar el libro de Luciano Floridi, Ética de la inteligencia artificial. Principios, retos y oportunidades (2024). Floridi es un filósofo y profesor en la Universidad de Yale. El libro en cuestión busca aportar a una filosofía contemporánea que responda a la inédita revolución digital, cuyo alcance aún es difícil de medir y que ya ha transformado nuestras vidas a través de servicios y prácticas digitales. En ese contexto, la inteligencia artificial, al pasar de los laboratorios a aplicaciones cotidianas, exige decisiones conscientes, porque su desarrollo acelerado y sus consecuencias impredecibles la hacen susceptible de usos éticos o no éticos. Como advierte Luciano Floridi, no solo tenemos la oportunidad, sino la obligación de orientar esta herramienta hacia fines positivos para la humanidad y el planeta; por eso, el autor alerta contra avanzar aletargados hacia un mundo más digitalizado sin una ética robusta que guíe el diseño y la implementación de la IA. El “insomnio de la razón” puede provocar errores graves, a veces irreversibles.

Sobre la temática de la crítica, es oportuno continuar la conversación con la tradición crítica. En 2022, Jordi Maiso, profesor en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid, publicó un texto sugerente titulado Desde la vida dañada. La teoría crítica de Theodor W. Adorno. Maiso reinterpreta la teoría crítica de Adorno para mostrar cómo el capitalismo avanzado y la industria cultural configuran condiciones sociales que lesionan irreversiblemente las existencias. Las trayectorias personales quedan marcadas por cicatrices que limitan la autonomía y erosionan la capacidad de cuestionamiento. Frente al legado del fascismo y al declive de los horizontes revolucionarios, Maiso subraya que esta normalización capitalista no solo reproduce dominación y conformismo, sino que abre paso a tendencias autoritarias. Recuperar la potencia crítica exige reconocer ese daño estructural y oponer resistencia a la dinámica del sistema.

Por último, quiero mencionar un libro de Dipesh Chakrabarty, investigador asociado al Centro de Teoría Contemporánea de la Universidad de Chicago, El clima de la historia en una época planetaria (2022). El texto plantea que la llegada del antropoceno ha desbordado las categorías tradicionales. Ahora los seres humanos están entrelazados en procesos planetarios que los transforman y los subordinan a ritmos biológicos y geológicos mucho más amplios. Frente a la crisis climática, es imprescindible replantear nuestra orientación en un mundo que ya no es solo global, sino verdaderamente planetario. Por ello, este pensador poscolonial propone reconsiderar la condición humana y trazar estrategias para enfrentar la devastación ecológica y social que amenaza nuestra supervivencia.

Estos tópicos tratados aquí muestran que la filosofía contemporánea debe articular una respuesta integral: una ética firme para orientar el despliegue de la inteligencia artificial, una crítica persistente que combata las lesiones del capitalismo avanzado y una reconfiguración de lo humano frente a la crisis climática planetaria. Solo desde esa tríada —ética, diagnóstico crítico y supervivencia planetaria— podremos diseñar prácticas capaces de garantizar la vida en el planeta.

El autor es doctor en filosofía