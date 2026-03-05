Panorama del autismo en Panamá: Datos, desafíos y atención educativa

Exclusivo Suscriptores

El Trastorno del Espectro Autista (TEA) representa uno de los desafíos más significativos para el sistema educativo y las familias panameñas. A medida que aumenta la conciencia pública, la demanda de datos precisos, estrategias de atención y políticas inclusivas se vuelve imprescindible. Este artículo busca ofrecer una visión integral sobre la situación actual del autismo en Panamá, analizando sus registros, la atención en el ámbito escolar y las recomendaciones para mejorar la inclusión, desde una perspectiva reflexiva y comprometida.

Fuentes, registros oficiales y el subdiagnóstico

En Panamá, la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y el Instituto Panameño de Habilitación Especial (IPHE) constituyen las principales fuentes de información sobre el autismo. Estas instituciones presentan registros anuales que muestran una tendencia creciente en el diagnóstico, aunque reconocen la existencia de subregistro y variabilidad metodológica. El Ministerio de Salud (MINSA), por su parte, es la referencia oficial para datos nacionales y recomienda la consulta de sus informes epidemiológicos. Sin embargo, el país aún carece de estadísticas censales exactas sobre la prevalencia total del TEA, lo que dificulta la planificación de recursos y políticas públicas.

Situación actual: estadísticas, distribución y retos en la atención

De acuerdo con registros recientes, al inicio del año lectivo 2024 se contabilizaron 2,766 estudiantes con TEA en Panamá. De ellos, 1,055 asisten a las sedes del IPHE; 484 a Panamá Centro (401 varones y 83 niñas); y 1,711 a centros educativos inclusivos distribuidos en todo el país. Las provincias con mayor incidencia son Panamá Centro (1,489), seguida de Panamá Oeste (419), Coclé (207) y Chiriquí (168). Estas cifras reflejan avances en la identificación, pero también evidencian la necesidad de fortalecer los sistemas de registro para lograr una radiografía más precisa.

A nivel internacional, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 1 de cada 100 niños presenta autismo. Si aplicamos esta estadística a la población infantil panameña, que según el censo de 2023 ronda los 1,020,000 menores de 15 años, se podrían estimar aproximadamente 10,200 casos de TEA en el país. El contraste entre estimaciones y registros oficiales subraya el desafío del subdiagnóstico y la necesidad de mejorar los mecanismos de detección temprana.

Abordaje educativo: estrategias, servicios y especialistas

La inclusión educativa de estudiantes con autismo exige una atención personalizada y el trabajo articulado de diversos especialistas. El IPHE ofrece servicios como Estimulación Temprana y Orientación al Hogar (ETOH), Programa de Estimulación Precoz (PEP), estimulación multisensorial, equinoterapia y atención médica especializada, como paidopsiquiatría.

El abordaje educativo enfatiza la importancia de la identificación temprana, la valoración de los aprendizajes, la intervención efectiva y una propuesta curricular alineada con las necesidades particulares de cada estudiante.

Para garantizar una educación inclusiva, participan psicólogos, terapeutas del habla y lenguaje, terapeutas ocupacionales, pedagogos especializados y psiquiatras, quienes colaboran en la adaptación curricular y en el desarrollo de habilidades cognitivas, emocionales y sociales. La estructuración del entorno escolar para que sea predecible y seguro es clave, fomentando la comunicación, la autonomía personal y la integración en el entorno educativo y social.

Recomendaciones para mejorar la inclusión y el rol de la familia

Para avanzar en la atención educativa del autismo, es fundamental fortalecer el registro oficial, implementar estrategias de detección precoz y asegurar la capacitación continua de los docentes. Asimismo, la familia tiene un rol protagónico: el apoyo emocional, la comprensión, la gestión de citas médicas y terapias, y la colaboración constante con especialistas son pilares para el bienestar integral del niño o niña con autismo.

La participación activa y coordinada entre escuela y hogar favorece la adaptación y el desarrollo del estudiante.

Conclusión: avances, desafíos y compromiso futuro

Panamá ha logrado avances importantes en la atención y registro de estudiantes con autismo, aunque persisten desafíos como el subdiagnóstico y la necesidad de mayor inversión en recursos y capacitación. Es vital consolidar la colaboración interinstitucional y la participación familiar para garantizar una educación inclusiva y equitativa.

Solo así podremos construir un futuro donde la diversidad sea reconocida y valorada, y cada niño o niña con autismo reciba la atención y las oportunidades que merece. Vinculando vidas, cada uno aportando al bienestar de todos.

La autora es enfermera y coordinadora general de la ONG en formación Vinculando Vidas.