‘Para atrás como el cangrejo’

La frase de uso popular es originalmente atribuida al dramaturgo griego Aristófanes (455 a.C. - 385 a.C.) y hace alusión a la característica biológica de los cangrejos, quienes, al caminar, se desplazan hacia los lados o hacia atrás, debido a que las articulaciones de sus patas se doblan lateralmente, a diferencia de los demás animales —incluidas las personas— cuyas rodillas se articulan de manera distinta, lo cual, por fortuna, nos permite, a diferencia de los cangrejos, caminar hacia adelante y poder ver hacia dónde avanzamos.

Al parecer, el caminar de estos crustáceos es la forma que ha decidido utilizar la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para, según ellos, hacer que nuestro sistema de justicia avance. Esto lo decimos tras la reciente y desafortunada decisión de la CSJ de blindar las actas de sus sesiones plenarias, así como los registros de visitas a los despachos judiciales.

La decisión quedó formalmente consignada en los Acuerdos No. 8 y No. 11, ambos fechados el 13 de enero de 2026 y publicados en la Gaceta Oficial No. 30452. A través del Acuerdo No. 8, los magistrados declararon como información de acceso restringido el contenido íntegro de las actas de las deliberaciones del Pleno y, mediante el Acuerdo No. 11, ampliaron esa clasificación a los registros administrados por la Dirección de Seguridad del Órgano Judicial, que comprenden los datos de ingreso y salida de personas, la información del sistema de videovigilancia y otros registros internos de control.

Esta injustificada y malsana decisión adoptada por la CSJ no solo la aleja diametralmente de la supuesta transparencia que a menudo pregona, sino que además se constituye en una restricción a los derechos democráticos de los ciudadanos, aparte de introducir claramente condiciones de opacidad y ocultamiento que favorecen la posibilidad de que continúe prosperando la percepción de corrupción en nuestro país en materia de administración de justicia.

Como si el anterior exabrupto no fuera suficiente, la CSJ ha decidido además que todos los funcionarios de esta institución —sin importar sus méritos o cómo hayan llegado al puesto— que tengan dos años de servicio continuo pasen a ser permanentes. Esto es verdaderamente injusto e inaceptable, toda vez que se constituye en un fuero muy similar al implementado hace poco por la Asamblea Nacional (AN), con la evidente intención de sostener y proteger el clientelismo partidario —entiéndase botellas— que, por cierto, vimos hace un par de meses aglomerándose por cientos en los pasillos de la propia Asamblea, queriendo justificar así su puesto cuando el contralor Flores intentó, infructuosamente, ponerlos en jaque mediante acciones de auditoría.

Resulta inaudito que estas dos instituciones llamadas a dar el ejemplo de rectitud, confianza, transparencia y credibilidad ante la sociedad panameña, como lo son la CSJ y la AN, sean las primeras en seguir haciendo lo mismo de siempre, promoviendo las triquiñuelas, las jugarretas y el tradicional juega vivo que identifica a la corrupción rampante que continúa agobiando a nuestro país.

En ese sentido, rescato lo expresado por la exdiputada y exprocuradora Ana Matilde Gómez cuando dijo, refiriéndose a lo actuado por la CSJ: “La señal institucional es preocupante en una sociedad marcada por las ‘puertas giratorias’, los ‘agujeros de ratón’ y las ‘cortinas de humo’”.

Por mi parte, me pregunto finalmente: ¿de qué nos sirve que el ministro Chapman se desvive por administrar de la mejor manera posible los recursos económicos del Estado, para bien del país, en plena sintonía con la austeridad y el buen uso que debemos darles, si a la CSJ y la AN esto les importa un bledo?

El autor es escritor y pintor.