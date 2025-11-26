¿Para qué sirven las emociones?

Antes de responder, te invito a reflexionar: ¿qué son las emociones y los sentimientos? ¿Parecen iguales? ¿Cuántas conoces? ¿Puedes reconocer las que experimentas en tu día a día? Muchas veces confundimos estos conceptos y los usamos indistintamente, pero en realidad tienen diferencias importantes que afectan cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con los demás.

Las emociones son respuestas físicas y psicológicas inmediatas, automáticas, intensas y de corta duración. Se activan en respuesta a estímulos —internos o externos— y nos preparan para actuar. Por ejemplo, sentir miedo ante un peligro, alegría por una buena noticia, tristeza por una pérdida o sorpresa por algo inesperado son todas emociones. Estas reacciones suelen venir acompañadas de cambios en nuestro cuerpo: el corazón late más rápido, la respiración se acelera, las palmas sudan o se nos eriza la piel. Son respuestas que ocurren en nuestro sistema nervioso y que tienen una función evolutiva: alertarnos, protegernos o preparar nuestro cuerpo para una acción.

Por otro lado, los sentimientos son las interpretaciones, valoraciones o significados que damos a esas emociones. Es decir, después de experimentar una emoción, nuestro cerebro analiza y le asigna un sentido a esa reacción. Por ejemplo, después de sentir miedo podemos pensar que estamos en peligro; o después de sentir alegría, podemos interpretar que algo positivo nos está sucediendo. Es en este proceso interno donde surgen sentimientos como amor, gratitud, nostalgia o inseguridad. Estos productos de nuestra mente y de nuestra historia personal se desarrollan en un plano más duradero y consciente.

Un ejemplo claro puede ser la alegría: la emoción en sí misma puede surgir al recibir una buena noticia, pero si luego pensamos que merecemos esa alegría o que no la merecemos, el sentimiento puede transformarse en gratitud, satisfacción o incluso orgullo. En cambio, una emoción como el miedo puede convertirse en inseguridad si interpretamos que no tenemos control sobre una situación, o en ansiedad si nos preocupa el futuro.

El reconocimiento de nuestras emociones y sentimientos no solo nos aporta autoconciencia, sino también herramientas para gestionar nuestras vidas. Nombrar una emoción, reconocerla sin juicios, es el primer paso para aprender a manejarla. Sin embargo, muchas veces evitamos sentir porque algunas emociones o sentimientos nos parecen incómodos o dolorosos. La incomodidad es, en realidad, una aliada: nos indica que algo en nuestra vida necesita atención o cambio, como cuando sentimos ardor en la mano y la movemos del fuego, tanto literal como simbólicamente.

Una de las principales dificultades para conectar con nuestras emociones es la falta de autoconocimiento. Muchas personas no saben cómo identificarlas o nombrarlas, ya sea porque nadie les enseñó o porque las normas sociales lo fomentan. En culturas machistas, por ejemplo, a los hombres se les enseña a reprimir sus emociones para parecer fuertes, lo que impide entender qué sienten realmente. Esta represión puede derivar en problemas de salud mental y dificultades en las relaciones interpersonales.

Además, las emociones y los sentimientos son complejos y muchas veces vienen mezclados o contradictorios. Podemos sentir miedo y amor al mismo tiempo, o tristeza y esperanza. Este entrelazamiento hace que sea difícil entenderlos y nombrarlos con precisión. La clave está en la paciencia y en la curiosidad por observarnos sin juzgarnos.

Podemos comenzar por explorar las sensaciones físicas en nuestro cuerpo: ¿tengo tensión en los hombros? ¿Siento un hueco o pesadez en el estómago? Estas señales físicas son la puerta de entrada para entender lo que nos pasa emocionalmente.

Una estrategia útil es activar nuestro sistema nervioso: una ducha caliente, escuchar música o realizar respiraciones profundas puede ayudarnos a conectarnos con las sensaciones en el cuerpo. También es fundamental rodearnos de espacios y personas que nos brinden seguridad, confianza y aceptación, ya que eso facilita abrirnos y aceptar nuestras emociones sin miedo.

En algunas ocasiones, las herramientas del autoconocimiento no son suficientes y puede ser recomendable buscar ayuda profesional. Un terapeuta puede acompañarnos en el proceso de entender y gestionar nuestras emociones, facilitando así una vida emocional más saludable.

Las emociones y los sentimientos cumplen funciones esenciales en nuestra vida. Nos alertan, nos motivan, nos conectan con nuestro interior y con los demás. Nos ayudan a comprender quiénes somos y qué estamos viviendo en ese momento. Reconocer y nombrar nuestras emociones nos da autonomía para decidir cómo responder a ellas y aprender a vivir en armonía con nuestro mundo interno. En un proceso consciente, podemos transformar las emociones incómodas en oportunidades de crecimiento y autodescubrimiento. La clave está en aceptar que sentir, en toda su diversidad, es parte de nuestra condición humana y que cada emoción tiene un propósito valioso para nuestro bienestar.

La autora es psicóloga.