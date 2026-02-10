Panamá, 10 de febrero del 2026

    Opinión
    Identidad

    Paracaidistas

    Pedro Crenes
    Paracaidistas
    El espectáculo de Bad Bunny fue a pura latinidad, con plantas incluidas. / Getty Images

    Los panameños nos hemos hecho expertos en colarnos en fiestas ajenas. Pretendemos darnos relevancia allí donde creemos que “ocurren las cosas”, donde están los protagonistas, como cuando éramos chicos y nos aparecíamos en el cumpleaños del amiguito del barrio que no nos invitó, pero llegábamos, nos daban un pedacito de dulce y ni siquiera llevábamos regalo.

    La final de la NFL, por mucho jugador panameño que participe y se adorne con la bandera, no es nuestra fiesta, como tampoco lo es que la veamos en el show de medio tiempo. Estamos tan acostumbrados a ser escenario y no protagonistas que vemos el tricolor y nos despelucamos, en lugar de avanzar nuestra propia cultura para ser protagonistas de verdad. No olvidemos: preparar una fiesta para otros no hace que la fiesta sea nuestra, como ocurrió con el “Davitos” de hace semanas o con otros eventos que se celebran en nuestro territorio.

    Cualquier panameño en el extranjero —en concreto en Estados Unidos— que aparece en alguna noticia lo convertimos en héroe, como hicimos con aquella mujer de “origen panameño” que estaba en el ejército de Estados Unidos, a la que condecoramos y celebramos por haber sido capturada y liberada en una guerra que, menos mal, no era la nuestra. Celebrar a “panameños de a vaina” es síntoma de una mentalidad de pequeñez que resulta perjudicial.

    Queremos celebrar el “hito” de Bad Bunny como nuestro, como de los latinos, cuando nosotros no hemos sido capaces de sostener, en ese mismo escenario y pudiendo ser protagonistas, nuestro propio relato sobre el Canal. Celebramos la NFL como gringos, pero guardamos silencio ante su embajador, que se pasea por nuestro país como gobernador.

    Queremos llegar a la fiesta ajena y celebrar como invitados, o peor aún, como protagonistas. No coman cuento: aquí cada uno es responsable de hacerse oír, y cuando se va en bonche, solo se hace ruido. Dicen algunos que el reguetón nació en Panamá; fíjate tú, y ni eso somos capaces de sostener en el exterior con solvencia y continuidad.

    El autor es escritor.

    Pedro Crenes

    Columnista


