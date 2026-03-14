Paramédicos de hierro: el alto costo mental de salvar vidas en Panamá

La formación de los profesionales de urgencias médicas ha sido, históricamente, una carrera contra el reloj y a favor de la técnica. En las aulas de educación superior, el rigor se concentra en la precisión de una intubación, el manejo avanzado de la vía aérea o la farmacología crítica. Sin embargo, existe una asignatura pendiente que no suele figurar con el peso necesario en las mallas curriculares: la preparación del sistema emocional del estudiante frente a la tragedia. Como profesionales de la salud, no podemos seguir enviando al campo de batalla a especialistas con excelentes escudos técnicos, pero con el área emocional vulnerable.

A lo largo de nuestra trayectoria en la atención prehospitalaria, hemos comprendido que la emergencia no termina cuando el paciente es entregado en el cuarto de urgencias. Para el interviniente, la emergencia continúa en su psique, al llegar a casa e incluso con sus familias. El impacto de enfrentar la muerte pediátrica, desastres multicausales o la violencia social genera un trauma emocional que, si no es abordado desde la etapa de formación universitaria, se traduce a corto plazo en el síndrome de desgaste profesional o en una fatiga por compasión que termina por anular la vocación de servicio.

Desde nuestra perspectiva académica y tras doce años de experiencia prehospitalaria, consideramos imperativo que la educación superior evolucione hacia un modelo de formación integral. No basta con que el egresado sea capaz de estabilizar a un paciente en estado crítico; debe ser capaz de estabilizar sus propias emociones tras el evento. La salud mental del interviniente es, en última instancia, una garantía de seguridad para el paciente y una necesidad de salud pública.

Este vacío en la formación no es solo una observación teórica, sino una realidad que he vivido durante el ejercicio de mi profesión. En mi trayectoria como paramédico, recuerdo dos intervenciones que marcaron un antes y un después en mi salud mental, donde en ambos momentos, a pesar de contar con la destreza técnica para actuar, mi estructura emocional quedó vulnerable ante la ausencia de herramientas de contención y procesamiento postraumático.

Es precisamente esa vulnerabilidad, experimentada en el fragor de la emergencia, lo que me impulsa hoy, desde la docencia superior, a proponer una reforma en el aprendizaje. No podemos esperar a que el profesional se quiebre en el servicio para entender que la salud mental es importante. Por ello, propongo tres pilares metodológicos fundamentales:

1. Simulación clínica con carga psicosocial: Es fundamental trascender la práctica técnica sobre maniquíes. Debemos implementar escenarios de simulación de alta fidelidad que incluyan variables de estrés real, gritos de familiares y dilemas éticos, permitiendo que el estudiante reconozca su respuesta autonómica en un entorno controlado.

2. Cátedras de primeros auxilios psicológicos (PAP): Estas técnicas no deben ser opcionales. El futuro profesional debe graduarse dominando herramientas de regulación emocional y protocolos de análisis postevento, aprendiendo a descargar la experiencia traumática antes de que esta se convierta en una patología.

3. Cultura del autocuidado y desestigmatización: La docencia debe romper el mito del paramédico de hierro. Enseñar que la búsqueda de apoyo profesional es una conducta de responsabilidad profesional y no una señal de debilidad.

En conclusión, la excelencia prehospitalaria debe ser redefinida. Un profesional con alta adaptabilidad emocional debe poseer las competencias para salvar vidas ajenas sin perder la propia en el intento. Es responsabilidad de las instituciones de educación superior y de los docentes actualizar nuestros modelos para formar seres humanos íntegros, cuya armadura emocional sea tan sólida como su conocimiento médico. Solo así garantizaremos una atención humanizada y, sobre todo, sostenible en el tiempo.

La autora es especialista en educación superior, urgencias médicas y desastres.