Parecer antes que ser

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Para Hamlet, el príncipe dinamarqués de la obra de Shakespeare, el dilema consiste en ser o no ser. En cambio, para no pocos panameños el dilema consiste en parecer, ya que, según ellos, el Ser, vendrá como añadidura.

Una prueba palpable de lo que acabamos de decir, es la increíble cantidad de magísteres y doctorados que ostentan muchos docentes universitarios -no digo que todos, hago la salvedad-, cuyos títulos obtenidos de manera turbia, no se corresponden para nada, con la cantidad de circunvoluciones cerebrales que poseen, aunque sí desde luego, con el incremento salarial correspondiente.

Este lucrativo negocio convertido en moda, ha encontrado eco en varias universidades de nuestro país, con el padrinazgo y complicidad de políticos y autoridades del más alto nivel, en el pasado reciente. Por supuesto que la UNACHI, no podía quedarse atrás, encabezando la lista de este juega vivo, que se agrega al rosario de faltas o delitos por los que adicionalmente se acusa y se investiga, a esta universidad.

No obstante, resulta evidente que no es el único caso aberrante que hemos tenido, ya que, amparados en la excusa de la modernización, y en el uso de las técnicas de educación a distancia, varias universidades y colegios privados, inexplicablemente, han estado operando o más bien lucrando de la educación en nuestro país, con prácticas como el uso de una secretaria polivalente instalada en un pequeño local, en el que ella sola, cobra la matrícula, hace las veces de profesor entregando guías de estudio, aplicando pruebas y graduando finalmente al interesado en un tiempo récord. En fin, no es de extrañar que, ante tal estado de cosas, encontremos colgado en el portal de una casa, en cualquier barrio de nuestra ciudad, un letrero como este: “Se hacen Tesis”.

En el caso particular de la Unachi, por citar un ejemplo concreto, aparte de la mediocridad en los resultados académicos, lo peor de esta fiebre desatada por obtener magísteres y doctorados, en universidades “brujas” en el extranjero, es que la gran mayoría de estos rimbombantes personajes, poseedores de estos títulos fraudulentos, desconocen olímpicamente sus propias limitaciones y se adjudican una valoración irreal de sí mismos, por lo que terminan cometiendo inexorablemente, el mayor de todos los ridículos: la auto adulación.

Lo que, si tengo que reconocer en honor a la verdad, es su extraordinaria aptitud para practicar el alpinismo. Son escaladores y escaladoras natas. Nada los detiene. No conocen la pena ni la vergüenza. Son osados y agresivos en la búsqueda y consecución de sus objetivos. Probablemente Hillary y Tenzing, los primeros escaladores en llegar a la cima del Monte Everest, se quedarían pasmados de asombro ante las destrezas de estos personajes para escalar posiciones y encumbrarse en la cima, con tan sorprendente habilidad.

En las poquísimas ocasiones en que este tipo de alpinistas inescrupulosos, intenta parecer modestos al decir -que no son merecedores de tal distinción-, es cuando por gracia de Dios, están diciendo por fin, algo contundentemente cierto, que ya todos sabemos, o que somos capaces de reconocer de inmediato, en el mismísimo instante en que abren la boca.

El autor es escritor y pintor.