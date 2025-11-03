Patria S.A.: la independencia como negocio y la picardía como identidad nacional

Exclusivo Suscriptores

Tras los desfiles, las bandas escolares que luchan con instrumentos prestados y los aplausos fugaces de los adultos en tarima, quedó evidente que habíamos sido actores en un teatro gigante. Por unos minutos, todos parecíamos patriotas; pero, al bajar la bandera y apagarse los focos, la pregunta persistía: ¿eso era civismo o solo espectáculo? La verdadera independencia no se celebra con tamales ni rifas; se ejerce todos los días, con pensamiento crítico, responsabilidad y acción concreta.

Nuestros próceres, esos héroes pintados como santos, tampoco fueron ingenuos altruistas. Fueron estrategas, comerciantes y negociantes que supieron combinar interés personal con visión colectiva. Su éxito dependió del cálculo y la astucia, no del idealismo romántico. La diferencia con nosotros es evidente: ellos usaban la picardía para construir, mientras que nosotros la usamos para justificar la inercia y la mediocridad cotidiana. El problema no es la picardía, sino creer que es suficiente para llevar un país. Creer que ser “vivos” reemplaza el civismo, que aplaudir banderas equivale a participar y que un desfile puede sustituir la conciencia ciudadana.

Hoy el patriotismo panameño se limita a gestos superficiales: fotos, banderas ondeando, tamales y rifas, mientras los problemas estructurales permanecen intactos. La educación sigue dejando generaciones sin pensamiento crítico; la infraestructura se deteriora; la corrupción se naturaliza; y los recursos estratégicos del país —naturales, culturales y geográficos— se desperdician por falta de planificación y visión. Celebramos la independencia como espectáculo, pero olvidamos que sostenerla requiere acción constante y civismo real.

Nuestra picardía, antes motor de ingenio y progreso, se ha convertido en excusa para la complacencia. Nos enorgullecemos de “sacar ventaja” en lo cotidiano, mientras ignoramos la oportunidad más grande: un país que podría ser ejemplo regional de desarrollo y estrategia. Los próceres habrían utilizado esa misma picardía para negociar, construir y transformar; nosotros la usamos para evadir, justificar y conformarnos. El civismo real se mide en hechos, no en emociones pasajeras ni rituales de escaparate.

Si queremos que el patriotismo tenga sentido, debemos aprender a pensar antes de aplaudir, cuestionar antes de rendir homenaje y participar más allá del mes de noviembre. Cada bandera que ondea debería recordarnos que la patria no se sostiene con rituales, sino con conciencia, responsabilidad y acción sostenida. Cada desfile debería estimular la contribución real a la comunidad, no servir como un escape temporal de la realidad.

Al final, entre licencias, favores, burocracia interminable y políticos posando para fotos, solo nos queda reírnos de nuestra propia improvisación patriótica. El país se sostiene gracias a la astucia de unos pocos y a la paciencia de muchos, mientras la mayoría observa, aplaude el espectáculo, come tamales y toma selfies.

Y así, con todos los errores a cuestas, con la independencia celebrada más que ejercida, con la picardía confundida con civismo y los héroes históricos convertidos en íconos de escaparate… podemos exclamar, con toda la ironía que nos caracteriza: ¡Viva Panamá! Viva la patria donde todo es espectáculo, responsabilidad ausente, aplausos fugaces, tamales, rifas y selfies. Viva Panamá, porque nada nos detiene… excepto, claro, la conciencia y la acción que seguimos posponiendo hasta el próximo desfile.

La autora es profesora de filosofía.