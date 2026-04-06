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Es común escuchar el término patrimonio asociado a diferentes ámbitos, como el cultural, arquitectónico, gastronómico o incluso el inmaterial. Sin embargo, el paisaje no suele interpretarse directamente como patrimonio, sino como un componente más del entorno. Este entorno, a su vez, se vincula con estructuras, concreto, calles y aceras, relegando al paisaje a un papel secundario, como si fuera un elemento complementario y no una parte esencial. En ese proceso, pierde el protagonismo que le corresponde en la construcción de la identidad territorial.

Pero cabe preguntarse qué más puede ofrecer el paisaje, más allá de su apariencia. Según la Organización Mundial de la Salud, es recomendable que las ciudades cuenten con al menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar el bienestar físico y mental. En este sentido, el paisaje no solo cumple una función estética, sino también vital.

La presencia de áreas verdes incide directamente en la calidad del aire, al contribuir a la reducción de contaminantes; ayuda a regular la temperatura urbana, disminuyendo el efecto de isla de calor; y aporta beneficios significativos para la salud. Sin embargo, estos espacios continúan siendo subestimados dentro de la planificación urbana.

El corregimiento de Calidonia es un ejemplo claro de cómo, hace más de un siglo, se concebía el paisaje como parte integral del diseño urbano. La composición del Barrio La Exposición evidencia una planificación armoniosa, donde la arquitectura se integraba con el entorno natural. Sus plazas y parques no solo respondían a criterios estéticos, sino que reflejaban la intención de establecer una relación directa entre las personas y su paisaje.

Eran puntos de encuentro donde la población se recreaba y reafirmaba su identidad como sociedad activa y participativa. En contraste, una ciudad que prior ( ellforces of Queen for the and in the car, detailed, made it that, in which participants might be minimal.Hmm.

Wait, that is wrong. Let’s redo.

Aquí tienes el texto corregido, con cambios mínimos y marcados en negrita:

Es común escuchar el término patrimonio asociado a diferentes ámbitos, como el cultural, arquitectónico, gastronómico o incluso el inmaterial. Sin embargo, el paisaje no suele interpretarse directamente como patrimonio, sino como un componente más del entorno. Este entorno, a su vez, se vincula con estructuras, concreto, calles y aceras, relegando al paisaje a un papel secundario, como si fuera un elemento complementario y no una parte esencial. En ese proceso, pierde el protagonismo que le corresponde en la construcción de la identidad territorial.

Pero cabe preguntarse qué más puede ofrecer el paisaje, más allá de su apariencia. Según la Organización Mundial de la Salud, es recomendable que las ciudades cuenten con al menos 9 metros cuadrados de áreas verdes por habitante para garantizar el bienestar físico y mental. En este sentido, el paisaje no solo cumple una función estética, sino también vital.

La presencia de áreas verdes incide directamente en la calidad del aire, al contribuir a la reducción de contaminantes; ayuda a regular la temperatura urbana, disminuyendo el efecto de isla de calor; y aporta beneficios significativos para la salud. Sin embargo, estos espacios continúan siendo subestimados dentro de la planificación urbana.

El corregimiento de Calidonia es un ejemplo claro de cómo, hace más de un siglo, se concebía el paisaje como parte integral del diseño urbano. La composición del Barrio La Exposición evidencia una planificación armoniosa, donde la arquitectura se integraba con el entorno natural. Sus plazas y parques no solo respondían a criterios estéticos, sino que reflejaban la intención de establecer una relación directa entre las personas y su paisaje.

Eran puntos de encuentro donde la población se recreaba y reafirmaba su identidad como sociedad activa y participativa. En contraste, una ciudad que prioriza el pavimento y las estructuras contribuye a su propio deterioro. Una ciudad sin paisaje es una ciudad enferma.

El paisaje forma parte esencial del entorno urbano y, aunque el progreso implique transformaciones, no todo debería ser eliminado para dar paso a lo nuevo. Es importante recordar que sus componentes requieren tiempo y procesos para consolidarse y ofrecer los beneficios que generan. No se trata de elementos efímeros ni inmediatos, sino de sistemas vivos que se desarrollan de manera paulatina.

Por ello, al intervenir el paisaje, es fundamental revalorarlo e integrarlo, más allá de sustituirlo indiscriminadamente.

¿Cómo podemos contribuir a que ese paisaje no se pierda o se vuelva invisible ante nuestros ojos? Esa es la gran pregunta. La respuesta comienza con una mayor empatía hacia la ciudad que habitamos, con el compromiso de profesionales que velen por la conservación de aquellos rincones donde el paisaje forma parte de la historia, y con una educación que fomente el respeto por el entorno, desde las generaciones más jóvenes hasta los adultos.

Reconocer, valorar e integrar el paisaje en las decisiones cotidianas es, sin duda, un paso esencial para asegurar que este patrimonio sin paredes continúe formando parte de nuestra identidad.

La autora es arquitecta y estudiante en la Maestría en Paisajismo y Gestión Ambiental de la Universidad de Panamá.