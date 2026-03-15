PDAC 2026: la minería del futuro se financia con confianza

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Más de 25,000 líderes de la industria minera mundial se reunieron este año en Toronto en la convención de la PDAC (Prospectors & Developers Association of Canada). La PDAC no es simplemente una feria sectorial: es el principal espacio donde inversionistas, operadores, gobiernos y organismos multilaterales definen qué proyectos resultan financiables y cuáles no en el nuevo ciclo minero global.

En un contexto de transición energética acelerada, donde el cobre y otros minerales críticos son esenciales para la electrificación, la infraestructura y la tecnología, el capital está disponible. Pero no se distribuye indiscriminadamente.

La edición de 2026 dejó un mensaje macroeconómico contundente: la minería del futuro ya no se financia solo con reservas minerales. Se financia con confianza.

Uno de los paneles más relevantes, The Business of Sustainability: Financing Mining’s Next Chapter, reunió a Loren Stoddard, de Veridicor, e Ivan Bebek, fundador y CEO de Coppernico Metals. Desde la óptica del inversionista y del operador, ambos coincidieron en una idea central: el riesgo social se ha convertido en una variable financiera estructural.

Hoy los mercados no solo evalúan leyes de mineral, costos operativos o retornos proyectados. También analizan la estabilidad territorial, la previsibilidad institucional y la alineación de incentivos con las comunidades.

Stoddard explicó que el concepto de stakeholder ha evolucionado en el análisis de riesgo. Ya no se limita a la comunidad inmediata; incluye a cualquier actor con capacidad real de afectar la continuidad operativa: gobiernos locales o nacionales, organizaciones sociales, medios de comunicación, ONG e incluso grupos que puedan bloquear infraestructura o accesos.

En términos financieros, esto se traduce en una realidad simple: si el entorno social es volátil, el activo pierde previsibilidad. Y cuando un activo pierde previsibilidad, el capital se encarece o se retira.

El conflicto ya no se percibe como un evento reputacional aislado, sino como un problema de incentivos mal alineados. Cuando las comunidades consideran que obtienen más beneficios al oponerse que al apoyar un proyecto, el riesgo aumenta y el activo se descuenta financieramente.

La experiencia presentada por Ivan Bebek en proyectos desarrollados por Coppernico Metals en Perú ofreció evidencia práctica de lo contrario: cuando la economía local se transforma de manera tangible —con empleos reales, actividad productiva y oportunidades vinculadas al proyecto— la relación cambia. Comunidades que inicialmente bloqueaban operaciones pasaron a facilitar la logística y proteger la estabilidad.

Su conclusión fue clara: la confianza no se compra ni se acelera; se construye con consistencia y resultados económicos visibles en el tiempo.

Desde una perspectiva macroeconómica, el mensaje es inequívoco: el capital global está priorizando jurisdicciones con estabilidad social y previsibilidad institucional. En un entorno donde la demanda de cobre aumentará durante las próximas décadas, los países que ofrezcan seguridad jurídica, reglas claras y mecanismos efectivos de diálogo social captarán inversión estratégica.

Para Panamá, este momento es decisivo. El país cuenta con recursos, ubicación geográfica privilegiada y experiencia operativa. Pero en el escenario actual, la competitividad no depende únicamente de la geología; depende de la capacidad de generar confianza sistémica.

En la economía global de hoy, la confianza se traduce en menor prima de riesgo, mayor acceso a financiamiento y estabilidad de largo plazo. La pregunta estratégica no es si Panamá tiene minerales, sino si puede ofrecer previsibilidad.

La autora es especialista en turismo, comunicaciones y minería.