Pensar distinto no debería ser una amenaza

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

«Solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo»: filosofía y realidad panameña

La frase atribuida a Aristóteles —«solo una mente educada puede entender un pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo»— conserva una vigencia sorprendente en la actualidad, especialmente en tiempos en los que muchas discusiones públicas duran menos que la paciencia de alguien atrapado en el eterno tranque entre Panamá Oeste y la ciudad capital.

La frase parece sencilla; sin embargo, encierra una idea profunda: escuchar pensamientos distintos sin convertir automáticamente el desacuerdo en un conflicto personal.

En Panamá, como en muchas sociedades modernas, expresar una opinión diferente suele generar reacciones intensas. Basta conversar sobre política, educación, economía o incluso sobre problemas cotidianos para notar que algunas discusiones dejan de centrarse en argumentos y comienzan a moverse más por emociones o interpretaciones apresuradas. A veces, pareciera que disentir convierte automáticamente a una persona en alguien “equivocado”, cuando, en realidad, pensar diferente forma parte natural de cualquier sociedad plural.

Precisamente allí aparece la importancia de la frase atribuida a Aristóteles. Una mente educada no es aquella que pretende tener siempre la razón, sino aquella que posee la capacidad de escuchar, analizar y responder con equilibrio. Comprender una postura distinta no significa aceptarla obligatoriamente; significa tener la madurez intelectual suficiente para examinarla antes de reaccionar.

Ese punto resulta especialmente importante en una época donde la velocidad de las opiniones supera, muchas veces, la velocidad de la reflexión. Hoy, cualquier tema puede convertirse en debate nacional en cuestión de minutos. En ocasiones, basta un titular incompleto, un video recortado o una publicación fuera de contexto para provocar conclusiones inmediatas. Y aunque la tecnología facilita enormemente el acceso a la información, también exige una mayor responsabilidad al momento de interpretarla.

Por eso, la diferencia entre información y razonamiento se vuelve fundamental. Tener acceso a datos no garantiza comprensión. Memorizar frases complejas tampoco convierte automáticamente a alguien en un pensador profundo, aunque algunas biografías de redes sociales hagan un esfuerzo admirable por aparentarlo. El razonamiento requiere análisis, contexto y disposición para cuestionar incluso las propias ideas.

En Panamá, esta realidad también se refleja en la educación. Con frecuencia, se habla de formar ciudadanos críticos; sin embargo, desarrollar pensamiento crítico implica mucho más que memorizar contenidos para un examen. Significa enseñar a argumentar, comparar fuentes, identificar contradicciones y sostener opiniones mediante razones coherentes. Una educación sólida no forma personas incapaces de equivocarse; forma personas capaces de reconocer errores y corregirse cuando la evidencia lo exige.

Precisamente allí aparece una diferencia importante entre debatir y simplemente reaccionar. El debate racional busca comprender y contrastar ideas; la reacción impulsiva, en cambio, solo busca imponerse. Y aunque toda persona tiene derecho a defender firmemente sus convicciones, una sociedad madura necesita discusiones donde el desacuerdo no destruya automáticamente la posibilidad de diálogo.

La frase atribuida a Aristóteles también recuerda algo esencial: la madurez intelectual suele notarse más en la manera de responder que en la cantidad de información que alguien posee. Una persona verdaderamente educada puede cuestionar con firmeza sin recurrir al insulto y defender sus argumentos sin necesidad de ridiculizar a quien piensa distinto. Después de todo, elevar la voz no vuelve más fuerte una idea; únicamente vuelve más alto el ruido.

Esto no significa que todas las opiniones tengan el mismo valor o que cualquier afirmación deba aceptarse sin análisis. La crítica razonada sigue siendo necesaria. Sin embargo, existe una diferencia importante entre cuestionar ideas y descalificar personas. Cuando una sociedad pierde esa diferencia, el debate público se debilita y la conversación termina reemplazada por confrontaciones estériles donde todos hablan, pero pocos realmente escuchan.

En conclusión, la frase atribuida a Aristóteles mantiene una enorme relevancia porque recuerda que la educación intelectual no consiste únicamente en acumular conocimientos, sino en desarrollar la capacidad de razonar con equilibrio frente a ideas diferentes. Comprender antes de reaccionar no debilita el pensamiento; por el contrario, lo fortalece.

Y quizá allí se encuentra uno de los mayores desafíos de la sociedad actual: aprender a sostener nuestras ideas con razonamiento, respeto y suficiente madurez como para entender que pensar distinto nunca debería verse como una amenaza, sino como parte natural de una sociedad verdaderamente educada.

La autora es profesora de filosofía.