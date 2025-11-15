Perdido para el mundo para siempre

Exclusivo Suscriptores

Cuando una persona joven muere, se le llora no solo por quien fue, sino también por la vida que no llegará a vivir. Hadar, un israelí de 23 años, dejó atrás seres queridos que deberían haber podido llorar la pérdida de un artista talentoso y una persona reflexiva, cuyo futuro les habría brindado gran orgullo y alegría.

Sin embargo, aunque fue asesinado hace más de una década, la familia de Hadar no pudo comenzar el proceso de duelo hasta esta semana. El teniente Hadar Goldin fue abatido por terroristas en la Franja de Gaza el 1 de agosto de 2014; su cuerpo fue retenido como rehén por Hamás durante 4,118 días y solo fue devuelto a Israel el domingo.

Ningún padre debería tener que pasar once años luchando por el derecho a enterrar a su hijo en su tierra natal. Sin embargo, desde la invasión de Israel del 7 de octubre de 2023 —en la que más de 1,200 personas fueron masacradas y 251 tomadas como rehenes—, está absolutamente claro que la disposición de Hamás palestina a explotar tanto a los vivos como a los muertos para sus fines perversos no conoce límites.

Durante dos años, esta organización terrorista mantuvo rehenes en las condiciones más espantosas, sometiéndolos deliberadamente al hambre y al abuso, aun sabiendo que el conflicto en Gaza podría terminar en el momento en que Hamás los liberara y depusiera las armas.

Incluso ahora, con el acuerdo de alto el fuego liderado por Estados Unidos en vigor, Hamás sigue obstaculizando el progreso hacia un futuro mejor para los gazatíes e israelíes. A pesar de conocer la ubicación de los rehenes fallecidos, el régimen terrorista de Hamás demoró un mes en devolver los cuerpos a sus familias.

El conflicto de 2014 que le costó la vida a Hadar y el actual están conectados por más que los once años de tormento psicológico infligido a la familia Goldin. Entonces, como ahora, las hostilidades fueron provocadas por un ataque terrorista no provocado contra civiles inocentes. La Operación Margen Protector comenzó como una reacción al secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes que hacían autostop para volver a casa desde la escuela.

En 2014, al igual que en la guerra que comenzó en 2023, demasiadas personas cayeron en la manipulación de Hamás sobre la percepción pública. En lugar de culpar a los terroristas que iniciaron las hostilidades y que en última instancia son responsables de las víctimas civiles en ambos bandos, actores internacionales y medios de comunicación optaron por condenar a Israel por defenderse de una organización terrorista genocida. Como consecuencia directa, al igual que hoy, el antisemitismo volvió a mostrar su horrible rostro en todo el mundo.

Un hilo común conecta todos estos hechos: la obsesión fanática de Hamás por destruir el único Estado judío y reemplazarlo por un califato islamista, un objetivo impulsado por una ideología tan extrema que supera cualquier preocupación por la vida humana, ya sea israelí o palestina.

Hadar Goldin pagó con su vida por ese extremismo. Asesinado y secuestrado hacia un túnel terrorista después de que comenzara el alto el fuego reconocido internacionalmente en 2014, Hadar debería seguir vivo hoy.

Si aquel alto el fuego se hubiera respetado, Hadar se habría casado con su prometida Edna un mes después. Quizás habría seguido los pasos de su padre y se habría convertido en profesor de historia judía, o los de su madre y habría obtenido un doctorado en informática. Tal vez habría trazado su propio camino, aplicando su talento e intelecto para convertirse en artista, escritor o padre de tiempo completo de unos hijos que habrían heredado su sonrisa contagiosa.

Nunca lo sabremos. Como tantos jóvenes —los valientes soldados y los civiles inocentes asesinados por los terroristas yihadistas de Gaza—, su vida fue truncada demasiado pronto, y las grandes contribuciones que Hadar y los demás habrían hecho al mundo se han perdido para siempre.

El autor es embajador de Israel en Panamá.