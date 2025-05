Perdón, señor presidente

Exclusivo Suscriptores

Quiero pedirle perdón por llamarlo «el rofión de Las Garzas». Expresó hace días que a usted lo ofenden y nadie le pide perdón. Dirá, «¡vaya pendejo este!», pero, aun así, perdone. Lo más seguro es que nunca haya leído una línea de lo que he escrito. Sé que lleva una vida muy ocupada para leer, y se nota —perdone—, pero usted ocupa Las Garzas, rofea, y el resto es historia: calificativo más nombre, igual a sobrenombre o caricatura —perdone otra vez, se me sube el escritor a la cabeza.

Sé que su 34% es legítimo, y que hay quien se hace el pendejo, como si todo el «mal Panamá» hubiera nacido con su mal gobierno, pero es usted quien ocupa la silla, y la sombra alargada de RM se le nota. Usted no es transparente —omnipresencia en medios no es transparencia, es “taquilla”—, mire la «yuca USA» que nos endosó. Espero no estar ofendiéndolo; si es así, le pido perdón, sin argumentar el tamaño de la mecha.

Usted no tiene que ser buena gente; fue elegido para ser buen gobernante. No exagere, ni meta a su familia en esto —ni hermanos, hijas ni esposa—: a la política se viene solo. A lo otro se le llama nepotismo, aunque se disfrace de embajada o de despacho de primera dama. Y sí, es cierto: nadie debe faltarle al respeto a los familiares de la persona con la que se debate. Es ignorancia, y merece nuestro desprecio.

Nos dejamos confeccionar un país de ciegos, con un par de tuertos que se ríen al ver cómo nos comemos unos a otros, un poco como usted —perdón—, en su perdón leído y reído, como contento de tenernos donde estamos. Perdone, serán cosas mías, pero aquí van mis disculpas. Y qué magnánimo usted, que ya ha pasado página, pero intuyo que seguirá rofeando, creyendo que hay que gobernar contra todos: mucha testosterona y poca neurona. Perdone: lo eligieron justo para lo contrario.

El autor es escritor.